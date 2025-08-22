"Cartas a mi" presenta su primer disco con un recital solidario

La banda marplatense "Cartas a mi", referente de la escena de rock alternativo local, lanza oficialmente su primer álbum titulado "Más allá del olvido", La presentación será en 20 de Septiembre 2650 este viernes a las 20 en una noche cargada de intensidad, emociones y canciones inéditas que marcan una nueva etapa en la trayectoria del grupo. La entrada, en esta oportunidad será un alimento no perecedero.

Con un sonido que combina la fuerza del rock alternativo con letras profundas y poéticas, Más allá del olvido refleja la búsqueda artística de la banda, donde conviven la nostalgia, la memoria y la necesidad de reinventarse. El álbum invita a recorrer un viaje sonoro íntimo y poderoso a la vez, con canciones que interpelan y conectan con el público.

El show promete una experiencia enérgica y sensorial, con una puesta en escena especialmente diseñada para acompañar el lanzamiento,

consolidando su lugar en la movida musical marplatense.

"Cartas a mí" invita a su público y a toda la ciudad a ser parte de este momento único: el nacimiento de Más allá del olvido, un álbum que se proyecta como un nuevo capítulo en la historia del rock alternativo local.

La banda emergente Cartas a Mí, formada en diciembre de 2023, es una de las nuevas propuestas de la escena de rock alternativo de Mar del Plata. Conformada por Jaco Simón (guitarra y voz), Tino Golmar (guitarra y voz), Juanro Navarro (bajo y voz) y Mica Scagliotti (batería), la banda se distingue por su estilo ecléctico y sincero, fusionando una sonoridad cruda con una inocencia que resalta la armonía entre sus miembros.

Cada presentación es un acto de honestidad

Su sonido es profundamente humano.que genera un lazo real con su público. En apenas unos meses, Cartas a Mí dejó su huella en la escena local, tocando en muchos centros culturales tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires, y compartiendo escenarios con bandas como Tomates en Verano y Buenos Vampiros.

"Más Allá del Olvido" es una obra de Rock Alternativo, profundamente sensible y honesta que refleja el crecimiento personal de sus integrantes: el tránsito de la adolescencia hacia la adultez, con todo lo que eso implica emocional y existencialmente. el álbum aborda de manera sutil pero firme cuestiones políticas, desencantos generacionales y la búsqueda de identidad en un mundo que muchas veces se percibe ajeno. Todo esto, siempre desde una expresión auténtica, cruda y libre de artificios. Cada canción atraviesa distintas emociones y momentos vitales, transitando la vulnerabilidad, la intensidad, la rabia, la ternura y el desconcierto



