Drogas, violencia e intento de suicidio: por qué una mujer quedó colgada de un edificio

El episodio ocurrido el último lunes y protagonizado por una mujer que quedó colgada del séptimo piso de un edificio ubicado frente a Las Toscas, da que hablar todavía ya que se conocieron detalles de por qué sucedió este hecho que pudo haber terminado en tragedia.

Tal como lo adelantó 0223, la secuencia duró apenas unos segundos frente al escenario donde Los Palmeras brindaron un show posteriormente, en el marco de los festejos por los 150 años de Mar del Plata.

Fuentes vinculadas a las fuerzas de seguridad le confirmaron a este medio que el episodio fue advertido por una persona que trabajaba en el staff de la producción que se realizaba en Las Toscas. Efectivos policiales se acercaron inmediatamente al lugar y encontraron en el hall del edificio, ubicado en Patricio Peralta Ramos y Güemes, a la joven de 21 años "un muy mal estado y desnuda".

Según los datos obtenidos, la mujer y su pareja, de aproximadamente 35 años, "habían estado consumiendo drogas". "Hubo violencia, porque el muchacho la había golpeado, pero no hubo intento de femicidio porque la chica se quiso tirar y él la hace ingresar".

De esta manera, el hombre fue reducido por la policía y la joven fue asistida por personal del Same que se hizo presente en el lugar. Si bien la mujer iba a realizar una denuncia, al no instar acción penal alguna, las autoridades judiciales no pidieron su aprehensión y recuperó la libertad.