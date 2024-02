Gerardo Romano: “El neoliberalismo sigue infiltrándose bajo ropajes democráticos

Gerardo Romano es uno de los actores multifacéticos y referente de la escena teatral nacional que elige Mar del Plata para realizar nuevamente temporada. En esta oportunidad el hombre que se puso en la piel de director del ficticio penal de San Onofre, Sergio Antín, vuelve a la ciudad para dar inicio a la décima temporada de "Un judío común y corriente".

Antes de iniciar las presentaciones, Romano en un mano a mano con 0223 trazó un paralelismo con los hechos que describe la pieza que se centra en los acontecimientos de la alemana noche de los cristales rotos con la realidad que le toca atravesar a la Argentina.

"Es una obra que ha tenido recorrido. empiezo la décima temporada y va a seguir mientras esté vivo. Es más te diría que “El Judío” me va a sobrevivir", dice Romano relajado, mientras desayuna en el café Emilio Alfaro. Es que "Un judío común y corriente" sigue vigente pese a los años y cada vez toma más fuerza desde lo actoral y desde la respuesta que tiene en el público. Para el actor, la clave está en la semejanza de los hechos que permitieron la llegada de Hitler al poder con la realidad actual argentina.

"Un Judío se escribió con otro escenario y se estrenó con un escenario social y político diferente al que tenemos ahora. Imaginate que en los 90 estaba expandiéndose el neoliberalismo que es un fenómeno nuevo que la democracia no sabe como desarticular, porque bajo ropajes democráticos se va infiltrando", dice.

En esta línea, el actor y abogado va más allá y explica que "en el centro del centro de Europa, Hitler se presentó a elecciones y lo votaron. No nos olvidemos que hubo un proceso democrático con el que llegó. El dijo lo que iba a hacer y lo votaron igual, lo eligió el pueblo que heredó toda la sabiduría de la Grecia clásica… En el centro del centro mataron seis millones de personas…y surge en medio de un gran proceso inflacionario y ellos tampoco querían que haya un Congreso. En vez de hablar dándole la espalda al Parlamento, ¿Qué hicieron los alemanes? lo prendieron fuego. entonces le preguntaban por qué no se trata en el Congreso y contestaban porque no tenemos se quemó y después la profunda herida del pueblo alemán después de la firma del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial que fue para el pueblo un golpe en el sentir de los alemanes que estaban acostumbrados a ser primeros en todo", asegura verborrágico.

"Creo que la vigencia de la obra se explica en esto,... en la involución que estamos teniendo como sociedad los argentinos con este representante de derecha que eligieron", dice al tiempo que agrega que la obra "es completamente política y se trastoca con la realidad", asegura.

En esta línea, Romano sostiene que quienes "nos asomamos al mundo en los '70 y estuvimos en el vientre de nuestras madres cuando se descubría el horror de los campos de Auchwitz, vemos que la historia no es un tren que va derecho sino que tiene sus vericuetos. Hoy nos plantean el avasallamiento cultural como un problema económico, y siguen infiltrándose en la Democracia que no es un mero acto administrativo que ocurre cada cuatro años, sino que es un sistema fraternal", cierra.

"Un judío común y corriente está escrita por Charles Lewinsky y dirigida por Manuel González Gil y refleja el conflicto que debe resolver un judío alemán que vive en Alemania cuando recibe la invitación de un profesor de historia de una escuela secundaria, cuyos alumnos, luego de estudiar el Holocausto y el nazismo quieren conocer y ver en persona… a un judío!

La multigalardonada pieza se presentará desde este jueves y hasta el domingo 18 de febrero a las 21.30 en la sala Ástor Piazzolla del Teatro Auditorium. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro.