Cita de a cuatro: Luisana Lopilato y Michael Bublé salieron con el Príncipe Harry y Meghan Markle

Este fin de semana, Luisana Lopilato y Michael Bublé acompañaron a el Príncipe Harry y Meghan Markle en un evento deportivo en Vancouver, Columbia Británica en Canadá.

La reunión fue en el marco de la celebración de un evento de Invictus Games One Year to Go, donde aprovecharon para disfrutar de distintas salidas, charlas e incluso de uno de los deportes típicos de Canadá.

La pareja real extendió la invitación al cantante canadiense y la actriz argentina para unirse al tercer y último día de la celebración de los Juegos Invictus One Year To Go. Allí, se unieron a familias de veteranos de las Fuerzas Armadas Canadienses y ex alumnos de Invictus en el Centro Comunitario Hillcrest en Vancouver.

Durante el evento, el Duque de Sussex participó en una sesión de curling en silla de ruedas con Michael Bublé, mientras Meghan y Luisana animaban desde el margen de la pista.

Después, el cantante canadiense deslumbró con su interpretación de “My Way” durante la cena organizada para conmemorar el evento, que se llevó a cabo en el marco de los Invictus Games. Estos juegos fueron creados por el príncipe y su asociación de veteranos heridos o enfermos participan en diversas modalidades deportivas adaptadas, incluyendo básquet en silla de ruedas, entre otros.

Durante su actuación, Bublé tuvo un gesto notable al cambiar la letra de la icónica canción para elogiar al Príncipe Harry. Después de destacarlo como un líder visionario, el artista canadiense expresó sus mejores deseos para la pronta recuperación del Rey Carlos, quien actualmente está recibiendo tratamiento contra el cáncer.