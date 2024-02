Docentes universitarios paran y movilizan este lunes

En el marco del paro docente a nivel nacional confirmado el último jueves, desde Adum señalaron que se adhieren a la medida de fuerza después de recibir una propuesta de recomposición salarial que no cumple con sus expectativas.

En diálogo con 0223, la Secretaria Adjunta de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), Agustina Cepeda, señaló que "nos sumamos al paro que distintas centrales han convocado ante la respuesta a la paritaria docente universitaria, en donde al 10% que nos fuera ofrecido en el marco del gobierno anterior para febrero, y que nosotros cobraríamos en el mes de marzo, el Gobierno Nacional, después del pico inflacionario en el que nos encontramos, solo ofreció un 6% de recomposición salarial sobre el 10% anterior".

Más allá de que la oferta no fue aceptada por las federaciones de docentes universitarios, el no aumento del salario se suma al congelamiento de las partidas presupuestarias para las universidades, que afecta no solamente el funcionamiento de los establecimientos, sino la continuidad de los estudiantes en cada una de las carreras en las que se inscriben.

"Es un deterioro de los programas de bienestar estudiantil, es un deterioro el aumento del transporte, por más que exista el boleto universitario. Si no hay una recomposición de las situaciones en torno del presupuesto, eso afecta a la dinámica de las instituciones", sostuvo.

Además, esta manifestación cuenta con un tema fundamental para los docentes, que es la obra social Suma (Servicio Universitario Médico Asistencial). Esta mutual se administra solamente con aportes del personal docente y no docente de la comunidad universitaria.

"No es una obra social sindical. Y en el marco del proceso de regulación de las obras sociales, el congelamiento del salario, la libre competencia, daña la posibilidad de Suma de solventar los gastos prestacionales y de farmacias de cada uno de sus afiliados y afiliadas", dijo Cepeda.

En ese sentido, agregó que "este paro está vinculado a poner sobre la mesa la discusión en torno de nuestra obra social, nuestros estudiantes, y también nuestros jubilados y jubiladas. Porque el deterioro salarial de nosotros como docentes activos impacta en los haberes que van a cobrar los docentes jubilados".

Por estos motivos, los docentes universitarios se concentrarán el próximo lunes por la mañana en San Luis y 25 de Mayo, desde donde movilizarán hacia las oficinas de la Secretaría de Trabajo de la Nación, ubicada en Santiago del Estero al 1600, para culminar en el Banco Nación, donde exigirán que la entidad no sea privatizada.