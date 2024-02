La felicidad, más allá de la ilusión el libro más íntimo de Rolón

La felicidad. Más allá de la ilusión (Planeta – 2023) es el nuevo libro de Gabriel Rolón. En este ensayo, Rolón busca desmitificar el concepto de felicidad, más que su concepto, la lectura contemporánea que se busca imponer sobre ella. “No es posible una felicidad completa. Si existe una felicidad será una felicidad imperfecta. Una felicidad en falta. Que no es lo mismo que falte la felicidad. No tiene por qué faltar. Hagámoslo posible. Y asumamos algo: la felicidad no existe”, sostienen en parte del texto.

La tesis formulada es que la felicidad no es perfecta. Por el contrario, la felicidad tiene que alojar imperfecciones y vacíos. En este mundo se idealiza tanto a la felicidad que se la vuelve imposible.

Por eso, siguiendo a Aristóteles, la felicidad se piensa como un trabajo, como un proceso largo que se medirá al final del camino. Porque se hace difícil ser felices cuando uno encuentra lo que buscaba, en realidad, se hace difícil porque uno nunca sabe lo que busca. Argumenta Rolón: “(...) podemos pensar que la nuestra es una felicidad con prótesis; una felicidad fallida. Entonces, digamos que la única felicidad que puede alcanzar un sujeto atravesado por la incompletud, el deseo y el lenguaje, un sujeto carente, barrado ($ujeto), es una felicidad en falta a la que llamaremos ‘faltacidad’. Ante lo cual se abren dos caminos. O aceptamos que nunca alcanzaremos la felicidad o reconocemos que nuestra felicidad nunca será total. Siempre deberá convivir con alguna falta”.

El ensayo no cuenta con fórmulas mágicas ni remedios para ser feliz o descifrar qué es la felicidad. Por el contrario, es todo un ejercicio de pensamiento de la mano de pensadores como Platón, Aristóteles, Epicuro, Kant, Heidegger, Nietzsche, Russell y Comte-Sponville. Junto a ellos y al propio Rolón, uno podrá, entre otras cosas, al menos distinguir qué no es la felicidad. El resto quedará en manos de quien acceda al texto.

Rolón no solo guía en el camino de la reflexión y de los ejemplos de los pensadores citados, él también participa como uno más de los protagonistas. Su historia, sus experiencias de vida, de lecturas y su cotidianeidad cruzan el libro. Él mismo lo certifica en las palabras finales del texto sosteniendo que, “A lo largo de este libro hemos visitado hechos y personajes de mi pasado, de la filosofía, la historia, la

ciencia, la literatura, la mitología y el psicoanálisis con un objetivo: echar luz (o sombras) acerca de la felicidad”. Quiero decir que, al acceder a este libro, quizás, solo quizás, estemos accediendo al libro más íntimo de Rolón, o al menos uno de los dos más íntimos, más privados, más suyos. Parafraseando al bienamado Whitman, podríamos decir que aquel o aquella que decide leer La felicidad no accede solo

a un libro, a un ensayo o a un gran ejercicio de pensamiento, sino que también está accediendo a un ser humano: Gabriel Rolón.

Ha dicho Albert Camus que “El hombre muere y no es feliz”. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué pensar? ¿Qué sentir? Comte-Sponville respondería con aquello de la trampa de la esperanza. Schopenhauer dirá que es evidente. Lo cierto es que, entre opinión y opinión, argumento y contrargumento, pensando en el devenir y lamentándonos por lo pasado, pareciera que la vida “no deja lugar para para la

felicidad presente”.

La felicidad hoy carga con una gran cuota de idealización. El cuestionamiento pasa por ese cierto estado de plenitud y éxito que implica hoy la felicidad. Ante esto, la felicidad como experiencia subjetiva, sin fórmula única ni universal para acceder o pasar por ella. Cierra el propio Rolón: “La vida es un lugar muy difícil y tendemos a idealizar las cosas: el amor, la amistad, la vida misma. No idealicemos también

la felicidad. Si tenemos una opción de ser felices, nunca será sin un poco de tristeza, sin un poco de ausencia, sin un poco de dolor, sin algo de soledad y sin faltas. Si alguna felicidad es posible, tenemos que aceptar que será una felicidad imperfecta”.

Gabriel Rolón presentará La felicidad. Más allá de la ilusión en el ciclo Verano Planeta 2024 este próximo 26 de febrero a las 21 hs en el Hotel Costa Galana.