"Estas cosas no tienen que pasar, le hacen daño al fútbol"

El Sevilla no está viviendo la mejor de las temporadas: por rendimiento, puntos y economía. A todo esto se le suma la agresión sexual que sufrió Lucas Ocampos totalmente repudiable, en el encuentro de este lunes.

El equipo andaluz le ganó 2-1 al Rayo Vallecano en Vallecas gracias al doblete de Youssef En-Nesyri; el descuento fue por parte de Isi Palazón. Pero el resultado no fue lo más importante del encuentro.

El hecho de la jornada fue a lo 32 minutos, cuando el delantero argentino sufrió una agresión por parte de un fanático local que quizo hacerse el gracioso y le tocó la cola mientras el jugador del equipo visitante se preparaba para hacer una lateral.

Rápidamente el ex jugador de River reaccionó por lo sucedido y los hinchas quisieron defender a su par, pero no fueron conscientes de lo que había hecho el joven. Pese al gran enojo del jugador de la Selección Argentina, el árbitro intervino pero el hincha no fue retirado de la tribuna.

Al finalizar el encuentro, santafesino habló con los medios y dijo: "Tontos hay en todos lados, ojalá no se vuelva a repetir y La Liga tome represalias". Además agregó: "Esto le hace daño al fútbol, estas cosas no tienen que pasar".

La Liga de España tiene que pensar como erradicar estos malos comportamientos por parte de los simpatizantes. En los últimos años tanto agresiones verbales como físicas han sufrido los futbolistas y las mismas no terminaran hasta que la asociación se ponga firme.