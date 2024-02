La relación Benzema/Gallardo estaría completamente rota

La relación entre Karim Benzema y Marcelo Gallardo estaría completamente rota y no tendría vuelta atrás.

Cuando todo parecía mejorar en el Al Ittihad, las tensiones se reavivaron en el seno del club saudí, ya que Marcelo Gallardo le habría pedido a Karim Benzema, que entrene separado al plantel profesional.

El ex DT de River, mantiene su convicción en no darle privilegios a ninguno de sus dirigidos, y por esta razón decidió apartar al futbolista francés ya que no quiere respetar las decisiones del argentino.

El deportista galo no acató las órdenes del "Muñeco", y terminó abandonando la sesión ¿Será él o el DT, el que salga del club?

Por parte de la dirigencia, mostraron que no les temblará el pulso si tienen que echar a algunos de los dos. Pero tienen como prioridad mantener dentro se la institución al ganador del balón de oro del 2022. Esto implicaría que el técnico albiceleste podría estar cerca de no continuar en el cargo.

Benzema no fue convocado para el partido que disputa hoy su equipo ante Al Tai, y ayer se le pudo ver entrenándose en el gimnasio con los jugadores que están lesionados. Mientras, la incertidumbre sigue sobrevolando Arabia, con una de sus grandes estrellas a disgusto, todo parece indicar que la relación entre ambos no mejorará, pero el final de esta novela estaría cerca.