Homenaje a Lucía Pérez: pintan un mural en la Facultad de Psicología

Esta mañana se empezó a confeccionar la intervención artística con miras al 8M, día internacional de las mujeres y sus luchas. En Mar del Plata, el recuerdo de Lucía Pérez continúa latente y por eso será dirigido hacia ella el homenaje por parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp).

"Nosotros pensamos realizar el mural en una de nuestras aulas y lo embarcamos en lo que son las actividades del 8 de marzo, aprovechando también la época del año y la disponibilidad del espacio", le dijo a 0223 Milena Remaggi, secretaria de Género y Diversidad de la facultad. "Lucía es una mujer que ha sido víctima de femicidio. Alguien a quien todos recordamos y reconocemos dentro del Mar del Plata como un hito que marcó la lucha espontánea de muchísimas mujeres que salimos a la calle a pelear, a decir basta", expresó a continuación.

Parte del equipo que interviene el aula de la facultad.

Con respecto al trabajo y la implementación de la obra, Remaggi explicó que "ayer estuvimos construyendo el boceto colectivamente. Nos está acompañando Almacenes Culturales. Un poco en el proceso creativo y, además, en todo lo que tiene que ver con pintar. Nos van a ir guiando. La actividad está abierta a toda la comunidad. Cualquier persona de la ciudad que quiera, puede acercarse. Vamos a estar toda la semana desde las nueve y media de la mañana hasta prácticamente el mediodía, más o menos".

La familia de Lucía Pérez acompaña la iniciativa de la Facultad de Psicología. Entre el recuerdo de su hija y la lucha permanente, la madre de Lucía, Marta Montero, valoró: "Para mi es un amor inmenso. Nosotros como familia lo agradecemos porque es mantener, más allá de que Lucía no llegó hasta acá (en la facultad). Ella estaba en quinto año de secundaria. Era su ilusión, ella iba a seguir estudiando".

El comienzo de la obra que recordará a Lucía Pérez.

"Está la escuela, a la que ella iba justamente, con su mirada ahí en el frente de la institución (haciendo alusión al mural en dicho establecimiento). Ahora va a pasar esto, pero entiendo que no hay lucha hoy por hoy en las calles en donde no haya aunque sea una remera o una bandera, algo que haga referencia a Lucía. Fue muy fuerte lo que pasó con ella", repasó con tono emocionado Marta Montero. La lucha y el recuerdo, siguen de pie. "No bajaremos los brazos", repitió la mamá de Lucía Pérez.