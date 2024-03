El desesperado pedido de ayuda de Daniel Osvaldo: "Caí en algunas adicciones, alcohol y drogas"

El retiro del profesionalismo para muchos futbolistas suele ser algo duro en sus vidas, si bien hay muchos que continúan su carrera en otras áreas del deportes, otros se ven obligados a frenar a cero su actividad laboral a tan pronta edad, generando problemas serios en la salud mental de los deportistas. En este sentido, Daniel Osvaldo publicó un preocupante video en el cual admitió haber caído en una profunda depresión con adicción al alcohol y las drogas.

El mensaje llega en el medio de su dramática separación con Daniela Ballester. "Quiero hacer este video para aclarar unas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones. Es difícil para mí hacer este video porque nunca hice algo así, pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien, para nada", empezó diciendo en el video que publicó en sus historias de Instagram.

Y agregó: "No sé si será un pedido de ayuda o simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos, y lo quería contar y compartirlo con ustedes".

El exdelantero que supo vestir las camisetas de Boca, Juventus y la Selección Italiana reveló estar bajo tratamiento psiquiátrico y medicación debido a una enfermedad específica, que incluye falta de autoestima y depresión. Su testimonio refleja una realidad de aislamiento y desesperación. “Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa. No salgo a ningún lado. No hago nada productivo con mi vida. No me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama, no me dan ganas ni de bañarme a veces”, afirmó el 9.

Osvaldo reconoció el impacto negativo de sus acciones en su entorno, expresando remordimiento y buscando responsabilizarse por sus problemas. “Quiero pedirle disculpas a Daniela por estar pagando en este momento por culpa mía. Las cosas que hago que no están bien, las decisiones que tomo en mi vida que no están bien, el enojo que tengo con mucha gente, tienen que ver conmigo, con mi falta de autoestima, con mi depresión”, declaró.

“En el pasado fui un futbolista de elite, era una persona completamente diferente, llena de seguridades, confianza. Soy una persona la cual no reconozco y me está costando salir de esto”, expresó Daniel.

En este sentido y para cerrar su mensaje, Osvaldo alentó a quienes estén atravesando una situación similar para buscar ayuda y hablar sobre sus problemas. “Quiero decirles que se animen a hablar con sus familias sobre esto. Es muy difícil para mí distinguir lo que es real y lo que mi cabeza inventa. Quiero decir esto para que si alguien está viviendo algo parecido, que pida ayuda, porque solo no se sale”, remarcó.

"Vuelvo a repetir. No me quiero victimizar con esto, sino, de alguna manera, obligarme a no volver a caer en los mismos errores. Y siento que, si todos saben lo que me está pasando, ya no me voy a poder escapar y voy a tener que solucionarlo. Espero que me entiendan y ojalá pueda volver a ser el de antes algún día nada más", cerró.

En Mar del Plata se encuentra disponible la línea de atención en Salud Mental. El teléfono para comunicarse es 499-8520 y funciona las 24 horas, los 365 días del año.