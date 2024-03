Los artistas plásticos Christiansen y Joglar realizarán un conversatorio

Este sábado se llevará a cabo un conversatorio con los artistas plásticos Gustavo Christiansen y Daniel Joglar, en el marco de la muestra de arte "¿Hay que cambiar las palabras?". La cita será desde las 18.30 en el Espacio Cultural Edea "Comunidad y Energía", ubicado en Mendoza y Garay.

Bajo el título "Una línea tiene dos lados", Christiansen y Joglar dialogarán con el público sobre la muestra y sus obras al tiempo que habrán de intercambiar ideas y opiniones generando un espacio de reflexión y enriquecimiento colectivo.

La muestra de los reconocidos artistas marplatenses inaugurada a principios de este mes continuará durante todos los fines de semana de marzo, en el espacio que Edea pone a disposición sin cargo para la realización de iniciativas culturales en esta ciudad, bajo la curaduría de Loredana Manca en el marco del 150 aniversario de Mar del Plata, con entrada libre y gratuita.

Gustavo Christiansen nacido y radicado en Mar del Plata es profesor Superior en Artes Visuales, Ilustrador Científico de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y docente de la Escuela de Artes Visuales “Martín Malharro” y la Escuela de Cerámica Rogelio Yrurtia. Asistió a talleres de Horacio Zabala, Fabián Burgos, Diana Aisenberg, Rafael Cippolini y Jorge Macchi.

Entre las distinciones recibidas se destacan: Mención Salón de Artes Plásticas Museo Municipal de Arte Mar del Plata; Mención Bienal Regional de Arte Museo de Arte Contemporáneo Bahía Blanca 2014; Premio Alfonsina, Secretaría de Cultura Municipalidad General Pueyrredon;. 2° Premio 5° concurso Provincial de Pintura CPA. Museo Emilio Pettoruti, La Plata; Mención Salón de Artes Plásticas, Mar del Plata 2015; . 1° Premio en Pintura del Salón Municipal de Mar del Plata. Municipal de Arte, Mar del Plata 2016; Proyecto Destacado. Feria Internacional Barcú. Colombia 2022;. Bienal Nacional, Proyectos seleccionados, coautoría Gastón Andreatta. Museo de Arte Contemporáneo. Bahía Blanca. 2023.

Daniel Joglar también es oriundo de esta ciudad, residiendo en la actualidad en Buenos Aires. Su obra en gran parte se inspira en trabajos del reconocido creador neoyorkino Fred Sandback. Durante la muestra el artista interactúa con el público construyendo un mural con ovillos de lana a partir de una serie de acciones con su original y personal estilo.

Joglar egresó como Profesor de la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro y posteriormente realizó el Programa de Becas de Guillermo Kuitca (1997-99) en Buenos Aires. Dentro de sus exposiciones individuales más destacadas se encuentran las desarrolladas en MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, 2023. Ruth Benzacar (2013-2017), Dabbah Torrejon (2001-2005-2009), Blanton Museum of Art, The University of Texas, Austin (2006) y en Artists’ Space en Nueva York (2006). A lo largo de su carrera, obtuvo becas de la Fundación Antorchas (2002) y del Fondo Nacional de las Artes (2002 y 2009), y los premios Elena Poggi (2004) y el de la Bienal Regional de Bahía Blanca (1998). Asimismo, realiza las residencias Centraltrak de la Universidad de Texas de Dallas (2009), Art Omi International Artists Residency en Nueva York (2007), y la Residencia Internacional de Artistas en Ostende (2007). Sus obras se

encuentran en las colecciones de importantes museos como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO), Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca (MACBA) y Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. También integran grandes colecciones de arte como la Zabludowicz Collection en Londres y la Colección Banco Supervielle en Buenos Aires. Su trabajo ha sido incluido en los compendios Vitamin 3D (Londres: Phaidon Press, 2009) y 50 International Emerging Artists (Contemporary magazine, Londres, 2006). En la actualidad reside y trabaja en Buenos Aires.