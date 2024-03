"Si donan 4 o 5 millones, Mbappé no jugará con el Barcelona"

Luis Enrique regresó a trasmitir en Twitch y reveló la chance de que Kylian Mbappé no juegue con el Barcelona por la Champions League.

Luego de que haya sido furor con sus directos en el Mundial 2022 cuando era el seleccionador de España, Luis Enrique volvió a los streams en Twitch y el entrenador habló de muchas cosas.

Una de las cosas más llamativas que dijo el ex entrenador del Barcelona es que hay chances de que Kylian Mbappé no juegue contra los "Cules" en cuartos de final de la UEFA Champions League.

“¿Cuánto por poner a Mbappé de central contra el Barça?", le preguntó un integrante del chat y el DT respondió: "Si alguien va a la Fundación Xana (su hija que falleció en 2019) y colabora con algún proyecto y dona 4 o 5 millones de euros, le digo a Kylian que descanse. Pero necesito justificante bancario antes de hacerlo”, dijo en tono de broma el director tecnicotécnico de 53 años.

En la misma sintonía con respecto al cruce entre su ex club y su actual en los cuartos de la Champions dijo: “en el sorteo de Champions había morbo por todos lados. Soy culé y socio del club desde hace 25 años, pero haré todo lo posible para que mi equipo gane la eliminatoria. La eliminatoria con el Barça la veo muy difícil, por la grandeza del club. No solo porque ha ganado cinco Champions, sino por la grandeza del club". Por otro lado habló de los jugadores del club catalán y explicó: “hay seis o siete jugadores del Barça que serían titulares en el PSG, en el City, en el Bayern o en el Arsenal: Ter Stegen, Araújo, Koundé, Cubarsí, De Jong, Gavi, Pedri, Gundogan, Yamal y Lewandowski. Sin ninguna duda. El Barcelona es un equipo de altísimo nivel. Esta no es su mejor temporada, pero será un partido muy complicado, aunque para mí emocionalmente será muy duro”.

Además el nacido en Gijón no solo fue preguntado por eso al respecto de la máxima figura del PSG, ya que le consultaron que será del futuro de "Kiki" luego de junio, teniendo en cuenta de que se le vence su contrato el 30 de junio. Él respondió sin problema: “eso es algo que solo lo sabe el propio Kylian. Y cuando las partes implicadas se pronuncien, todos a escuchar y esperar”.

El DT se sinceró en todo lo que le preguntaron y le consultaron acerca de un posible regreso a la Ciudad Condal y dijo: “me gustaría por sentimientos, pero me resulta complicado pensar que el Barça me necesite y coincida que yo pueda ir. Ahora mismo ellos tendrán que buscar entrenador, pero yo tengo contrato en el PSG y estoy muy feliz”.

Su éxito en la plataforma de directos ha sido tal que actualmente cuenta con 820 mil seguidores. Además prometió conectarse de manera más continúa y esto sería una manera de romper las barreras ya que en cada stream que realice estaría saliendo de su rol de entrenador y pasaría a ser más una persona común y corriente que se comunique con la gente.