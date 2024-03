Con presencia marplatense, el Frente Renovador eligió nuevas autoridades en el Congreso

El Frente Renovador (FR) que lidera el exministro de Economía Sergio Massa realizó este viernes su Congreso partidario para elegir nuevas autoridades y gestar los lineamientos a futuro.

En ese marco, el concejal marplatense Ariel Ciano destacó la enorme participación del encuentro y la masividad que logró concretarse. "Tuvimos una clara mirada federal, con amplia convocatoria y la clara línea de darle mucho lugar a las nuevas generaciones", explicó en diálogo con 0223.

En ese marco, sostuvo que la idea es "seguir trabajando en una agenda identitaria propia del espacio": "Charlamos mucho cómo abordarlo desde los ámbitos de representación que tenemos, y seguir fomentando las líneas de cómo sostener el empleo, desarrollar la industria nacional, fortalecer la escuela pública y de calidad, y reforzar la seguridad, que son ejes históricos del frente Renovador", graficó.

Con la presencia de Sergio Massa, el Congreso nombró a Diego Giuliano como nuevo presidente del partido y a Valeria Arata en carácter de vicepresidenta. De esta manera, a través de su nueva conducción, el FR busca diferenciarse del modelo confortativo que proponen el gobierno libertario, estableciendo "puntos de encuentro" para no seguir "exacerbando" las diferencias.

Además de Giuliano y Arata, fueron elegidos como secretario general, Franco Aranda (San Juan), tesorero, Carlos Díaz (Buenos Aires), pro tesorero, Katia Blanc (Chaco). El rol de vocales lo integran Verónica Larcher (Santiago del Estero), Marcelo Cordero (Catamarca), Verónica Abril (Chubut), César Lescano (Corrientes), Luciana Padulo (Buenos Aires); Héctor Rolando (La Pampa), Micaela Ferraro Medina (Buenos Aires) y Alejo Ramos Mejía (Rio Negro). Los revisores de cuentas son Carla Pitiot (CABA), Alejandro Sandilo (Chubut), Lilia Caimari (La Pampa), José Sánchez (Chaco), Verónica Graff (Santa Fe), Felipe Baldonado (Buenos Aires), Sara Aparicio (Corrientes), Sebastián Rovira (Buenos Aires).

El concejal marplatense Ariel Ciano participó del encuentro.

Tenemos preocupación por la violencia política

Giuliano, diputado nacional y presidente electo manifestó: ". Los argentinos tenemos que encontrar puntos de encuentro y no seguir exacerbando nuestras diferencias, que nos llevan a un péndulo en el que perdemos todos. En este sentido, manifestamos nuestra profunda preocupación por el clima de violencia política que alientan ciertos discursos".

Por su parte, el diputado provincial de San Juan Franco Aranda, sostuvo: "Entendemos que hay que trabajar intensamente. No alcanza con escuelas; necesitamos escuelas abiertas y que funcionen, con clases todos los días, con sueldos dignos para docentes y donde los chicos y las chicas aprendan. Educación pública y gratuita para que todos puedan acceder, sí, pero tiene que ser de calidad y tiene que volver a darnos orgullo".

A su vez, la vicepresidenta electa, Valeria Arata, dijo: "Creemos que cada argentino debe tener las herramientas necesarias para llevar adelante su proyecto de vida. No hay meritocracia posible cuando hay niveles de desigualdad tan grandes. El mérito es indispensable pero no alcanza si no hay políticas que garanticen un cierto punto de partida".