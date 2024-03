Concejales opositores criticaron a Montenegro: "No habló de los problemas de la gente ni de posibles soluciones"

Lejos de celebrar la apertura, concejales opositores al gobierno de Guillermo Montenegro puntualizaron cada una de las medidas que estuvieron ausentes en el discurso de inicio legislativo y que, consideran, son urgentes para Mar del Plata.

"Más allá de la descripción que hizo el Intendente, creo que de los objetivos nos falta contar cómo lograrlos. Destacamos positivamente cuando mencionó del Fondo de Promoción Turística, que fue una ordenanza que presentamos con Virginia Sívori. Y fue en virtud de ese fondo de promoción y de políticas públicas nacionales, como el Previaje, que Mar del Plata batió el récord de visitantes el año pasado con 9 millones. Sería bueno que eso haga saber a sus concejales también, que cada vez que planteamos una iniciativa para favorecer el turismo, la bloquean", criticó el concejal del Frente Renovador, Ariel Ciano.

En ese marco, puntualizó: "Nos va a encontrar a los concejales trabajando por la ciudad. De hecho, lo hacemos de forma permanente, pero también esa búsqueda de consenso se debe dar cuando los proyectos parten de la oposición".

Ariel Ciano, Frente Renovador.

"Nosotros lo decimos siempre, cuando nos tocó tener responsabilidades nacionales, promovimos el turismo a través de mayor conectividad aérea con Aerolíneas Argentinas y hablando con los funcionarios nacionales. Yo creo que él, deliberadamente, omite criticar cuando sabemos lo que está pasando a nivel nacional con la inflación o la quita de subsidios en la energía", reprochó Ciano.

Por su parte, la concejala de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, dijo que "cuando el Intendente habla de austeridad, en realidad lo que muestra es de una ciudad sin rumbo, abandonada, donde no se habla de los problemas ni de las soluciones que esperan los vecinos".

Mariana Cuesta, UxP.

"En relación a un aumento considerable que tuvieron todas las tasas municipales, y que van a seguir teniendo (porque nosotros votamos negativo pero él tiene la herramienta de seguir aumentando), no hubo respuestas. Tampoco pudo contarnos cómo va a hacer para generar más seguridad, para que los vecinos no se levanten a las 4 de la mañana para sacar los turnos en la salita o para que la ciudad no esté sucia. Entonces, es un discurso para cumplir, más que una hoja de ruta para lo que va a ser este año", apuntó.