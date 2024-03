Recuperadores urbanos aseguran que "hay mucha más gente cartoneando"

La tarea de los recuperadores urbanos es muy importante para el tratamiento de los residuos domiciliarios pero, muchas veces, pasa desapercibida en el trascurrir de la sociedad marplatense. Actualmente, existen dos cooperativas que abordan una tarea titánica e invisible, tanto en las calles de la ciudad, como en los centros de separación: Recuperadores Urbanos Marplatenses (RUM) y Común Unidad de Recuperadores Argentinos (Cura).

"También hay un playón social ubicado en el Predio de Disposición Final de Residuos, en el que muchas personas siguen yendo a diario a la montaña de basura y es bueno que puedan trabajar dignamente", explicó a 0223 Andrea Sánchez, una de las referentes de la Cooperativa RUM. Cuando habla de ese trabajo "digno", hace referencia a las condiciones en las que, todavía hoy, se recolectan los restos en el predio.

La crisis, es sabido, golpea primero a los sectores más vulnerables y, según Sánchez, en Mar del Plata hay muchas más personas viviendo del reciclado que en años anteriores: "Hay personas que no se dedicaban a esto, que antes hacían una changa pero hoy la gente no los llama. Entonces, lo más rápido que pueden hacer parra ser el sostén de su casa, es tomar un carro y salir a reciclar".

Muchos encuentran en la recuperación de los residuos la forma de vivir y enfrentar la crisis. Foto: archivo 0223.

Los recursos son variados: más allá del cartón, hoy también se juntan plásticos (botellas de gaseosa, mesas, sillas o baldes), fierros y metales. "Todo lo que se pueda reciclar se aprovecha. A veces el vecino no sabe qué materiales se pueden reutilizar, pero, por ejemplo, de un electrodoméstico se pueden sacar chapa, metal, fierros y plástico. Y eso es un sólo elemento", contó Sánchez. "Lo que más genera ganancia en el mercado es el cartón, porque pesa y no ocupa mucho volumen. Después hay productos como el plástico que, si bien valen un poco más, ocupan mucho espacio y no pesan nada", agregó.

Quitarse el estigma

Andrea aprendió de su esposo el trabajo de subirse a un carro y recuperar residuos. Gracias a eso, pudo criar a sus cuatro hijos y llevar adelante una familia. Ante los ojos de la sociedad marplatense, pasó de ser "ciruja" a recicladora urbana. "Hoy podemos hablar de otra manera, aunque todavía no somos reconocidos por el trabajo que realizamos", sostuvo.

El trabajo les puede llevar desde cuatro horas a nueve, nunca se sabe. Todo depende de lo que vayan a encontrar (si lo hacen), o de la cantidad de personas que haya recorriendo las calles. También, de los contactos que hayan sabido establecer con comerciantes o empleados que les provean de material. Y la separación domiciliaria resulta fundamental. "La sociedad separó en origen durante un tiempo, pero hoy no todos lo hacen. Tenemos compañeras promotoras ambientales que van de puerta a puerta y hablan con los vecinos sobre los materiales que seleccionan. Es importante contar que alcanza con separar limpio y seco, no hace falta tener bolsas o cestos distintos", detalló Sánchez, quien aseguró que la distinción resulta más fácil de lo que parece y los ayuda mucho.

"Hoy necesitamos un sistema de separación en origen, pero no solamente para RUM, sino para todos. No es lo mismo tener que abrir una bolsa verde con plástico, cartón, o papel, que una que tenga plástico, papel, pañales y pasto. La gente tira todo lo que se puede imaginar y, es lógico, porque es basura. Pero debería llegar más información a la gente desde el Municipio sobre la importancia de separar todos los días", manifestó la trabajadora.

La separación en origen facilita la tarea de quienes separan y reciclan. Foto: archivo 0223.

A su vez, la recicladora recordó que "mucha gente vive de los residuos", por lo que los vecinos deben entender que lo que para muchos es basura, para ellos es material prima. "Además, es algo que se recicla, que vuelve a la industria y con eso evitamos de talar los árboles, contaminar las napas, y ensuciar el aire", finalizó.