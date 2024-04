Video: un artesano se puso agresivo y amenazó con un fierro a personal de Inspección General

Momentos de tensión se vivieron esta mañana cuando un artesano amenazó con un fierro a personal de Inspección General, mientras se retiraban los puestos de la Feria Social de la Plaza San Martín.

La escena fue captada a través de un video, donde se observa como el hombre, armado con un fierro, comienza a destruir parte de los techos de los puestos e insultaba al subsecretario de Inspección General, Marcelo Cardoso, presente en el operativo.

“Era un feriante y amenazó con un fierro a Cardoso y al personal que estaba trabajando”, confiaron a 0223 desde el Municipio.

Minutos después del procedimiento, el titular de la dependencia de control explicaba a 0223 que las tareas de desmantelamiento de los puestos, “habían sido consensuados” con los trabajadores, luego de una serie de encuentros con el área de Producción Municipal, donde se acordó luego de Semana Santa a que el funcionamiento sea con gazebos o puestos móviles, tal lo previsto en ordenanza.

"La idea es que el espacio público puede quedar libre en los momentos que no se utiliza, y no sean utilizados por otras personas, para otros fines, que no son justamente los feriantes. Entonces, por lo tanto, creo que le da más seguridad, más visibilidad, mayor limpieza, y el espacio público se recupera y está ordenado", confió el funcionario de Guillermo Montenegro.

El 8 de junio del 2023, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza presentado por el gobierno y acordado con los artesanos. El nuevo esquema fija la instalación de stands modulares que deberán ser retirados los días en que no funcione la feria artesanal, mientras que se fijan calendarios desdoblados según la temporada.

La ordenanza establece que, desde el 1 de diciembre a Semana Santa, la feria funcionará todos los días de 10 a 24 horas, mientras que en vacaciones de invierno lo hará de 10 a 23 horas. En tanto, en el resto del año funcionará los fines de semana y feriados de 10 a 23 horas.