Inspección General retiró los puestos de la Feria de Plaza San Martín: habrá gazebos móviles

Tal como estaba previsto, la Municipalidad comenzó a retirar esta mañana los puestos fijos de la Feria Social, ubicada sobre la calle Mitre, a metros de la histórica Catedral de Mar del Plata. La intención del gobierno de Guillermo Montenegro es mejorar el uso del espacio público en ese punto neurálgico de la ciudad a través de la instalación de puestos móviles.

En declaraciones a 0223, Marcelo Cardoso, titular de Inspección General, aclaró que estos cambios ya fueron consensuados con los feriantes, luego de una serie de encuentros con el área de Producción Municipal, donde se acordó luego de Semana Santa a que el funcionamiento sea con gazebos.

"La idea es que el espacio público puede quedar libre en los momentos que no se utiliza, y no sean utilizados por otras personas, para otros fines, que no son justamente los feriantes. Entonces, por lo tanto, creo que le da más seguridad, más visibilidad, mayor limpieza, y el espacio público se recupera y está ordenado", confió el funcionario.

En ese contexto, Cardoso puso como ejemplo al espacio de feriantes del otro sector de la Plaza San Martín, entre Hipólito Yrigoyen y Mitre, "que es un lujo y es un espacio que hoy la gente puede caminar cuando no está abierta la feria", completó.

El 8 de junio del 2023, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza presentado por el gobierno y acordado con los artesanos. El nuevo esquema fija la instalación de stands modulares que deberán ser retirados los días en que no funcione la feria artesanal, mientras que se fijan calendarios desdoblados según la temporada.

La ordenanza establece que desde el 1 de diciembre a Semana Santa, la feria funcionará todos los días de 10 a 24 horas, mientras que en vacaciones de invierno lo hará de 10 a 23 horas. En tanto, en el resto del año funcionará los fines de semana y feriados de 10 a 23 horas.