Montenegro presentará un proyecto para prohibir los paros municipales: quienes los hagan podrían ser despedidos

Montenegro brindó una nueva conferencia de prensa en el COM. Foto: captura Youtube.

En un nuevo capítulo que se suma a la tensión entre el gobierno municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), el intendente Guillermo Montenegro anunció este viernes que presentará un proyecto de ordenanza para declarar “esencial” al empleo municipal con el objetivo de prohibir los paros y hasta habilitar el despido de los agentes que igualmente los realicen.

“Vamos a trabajar sobre la declaración de esencialidad del empleo público municipal”, sostuvo el jefe comunal en una conferencia de prensa brindada en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). En ese marco, aseguró que los municipales son privilegiados y ese privilegio genera una responsabilidad, la de brindar servicio.

“Los empleados públicos por el solo hecho de ser empleados públicos tiene un privilegio, la estabilidad. Para poder despedir a un empleado público hay un trámite burocrático específico, que lleva años y las causas son graves, y quedan reflejadas después de años en cuestiones de demoras y judicializaciones”, expuso.

“El 90% del empleo en Mar del Plata es privado y eso significa que carecen de ese privilegio. Ese 10% de personas tienen un privilegio, que se lo deben a un derecho constitucional y tienen una responsabilidad y es que tienen que trabajar. Esto no tiene que ver con que no se pueda generar una discusión paritaria”, señaló.

En esa línea, consideró que la esencialidad no solo atañe a áreas esenciales como salud y seguridad, en donde en los paros actualmente se brindas servicios mínimos, sino también al resto de las áreas. “La funcionalidad del empleo público es con el vecino, el paro no se lo hacen a Montenegro, sino a los vecinos que no pueden hacer el trámite como corresponde”, agregó.

Al momento de las preguntas de la prensa fue consultado específicamente sobre el alcance que tendría la declaración de esencialidad del empleo público. "Que no puedan hacer paro”, fue la respuesta corta y contundente. "¿Podrían ser despedidos?, profundizó el periodista: "Obviamente. Cuando tenés la esencialidad es como el paro de un policía. Cuando tenés un trabajo esencial entrás en una falta”, puntualizó Montenegro, en una postura que abrirá un debate sobre la constitucionalidad de este tipo de medidas. "Se discutirá judicialmente", admitió Montenegro ante la consulta de 0223 sobre la eventualidad de una judicialización de parte del sindicato. En ese marco, el intendente también reconoció que una ordenanza de este tipo “no existe en ningún municipio de la provincia”.

"El derecho a huelga se contrarresta con la obligación de tu función y esto no quiere decir que son absolutos. Están enmarcados en un orden", insistió Montenegro sobre la, según su visión, consistencia legal de la medida. Igualmente reconoció que podría haber una excepción con las faltas en el marco de un paro general de la CGT, como el que habrá en mayo: "cuando hay un paro general se complica llegar al laburo porque no hay transporte", matizó.

Finalmente, evitó pronunciarse sobre si es necesario o no reducir la cantidad de agentes municipales -superior a los 8 mil, según estimó-, y se enfocó en que el debate es torno a la presencialidad.