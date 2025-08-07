Juan Manuel Cheppi criticó a Montenegro: "Está desesperado por irse de Mar del Plata y hace papelones".

El concejal marplatense Juan Manuel Cheppi cuestionó con dureza al intendente Guillermo Montenegro, luego de que este participara en un acto de campaña en La Matanza junto al presidente Javier Milei, posando con un cartel que decía “Kirchnerismo nunca más”, una frase que generó repudio por su burla a la consigna contra la dictadura y la lucha por la memoria, verdad y justicia.

El dirigente del Frente Renovador y exfuncionario nacional apuntó directamente contra Montenegro, a quien acusó de estar “desesperado por irse de Mar del Plata a un cargo nacional”, lo que -dijo- lo lleva a “hacer papelones” como posar con un cartel que trivializa el terrorismo de Estado.

“Milei no tiene memoria, pero nuestro pueblo sí”, escribió Cheppi en su cuenta de X (ex Twitter), al tiempo que advirtió: “Más temprano que tarde, van a tener que pagar por ser un gobierno nefasto. Argentina va a rechazar la deuda, la represión, el ajuste y la burla a nuestra historia”.

Este jueves La Libertad Avanza lanzó su campaña electoral con una foto con Javier Milei y sus principales candidatos, entre ellos Guillermo Montenegro, con una polémica pancarta: “Kirchnerismo. Nunca Más”, escritas estas dos últimas palabras en rojo y con la misma tipografía que la del famoso libro de la Conadep en el cual se expusieron los crímenes de la última dictadura.

La imagen que tiene a Javier Milei de negro en el medio y a los candidatos con una campera violeta, se tomó este jueves en Villa Celina, partido de La Matanza, y sirve como lanzamiento de la campaña bonaerense que tendrá un profundo tono en contra del kirchnerismo, como lo evidencia la foto inaugural. Con campera violeta también aparece la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el armador provincial Sebastián Pareja y el diputado Cristian Ritondo.

En tanto, también posaron los ocho primeros candidatos seccionales: Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava). Si bien aún no es formalmente candidato, también estuvo José Luis Espert, quien liderada la lista de Diputados nacionales.