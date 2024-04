Paritaria municipal: el gobierno no subirá del 10% ofrecido aunque buscará “retomar el diálogo”

“No tengo ningún problema en asumir el costo político”. La frase la expresó el pasado viernes el intendente Guillermo Montenegro al asegurar que la Municipalidad no puede elevar la oferta salarial en el marco de la paritaria y allí se reconoce la posibilidad que se profundice el conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

Según precisaron altas fuentes municipales, la decisión de no moverse del 10% que ofrecieron en la última reunión no solo está tomada sino que no cuenta con posibilidades de reverse. La brecha con el 35% que reclaman los municipales es insalvable, pese a lo cual en el Ejecutivo apuntan a retomar el diálogo tras la doble jornada de paro.

El escenario no es el propicio, luego que el propio Montenegro informará que por primera vez desde que gobierna la ciudad le descontará los días de paro a los trabajadores que se hayan plegado a la medida. Lo hizo al considerar que la medida fue “irracional”, dado que, remarcó, se tomó una decisión intempestiva al adoptar la acción de fuerza cuando aún quedaba tiempo para discutir, ya que afectará a los salarios que cobrarán a comienzos de mayo. La respuesta del sindicalismo fue tajante, al adelantar que llevarán la cuestión al Ministerio de Trabajo.

“La idea es retomar la conversación para que sea de mutuo acuerdo, la posibilidad está planteada sobre la mesa”, indicaron desde el Palacio Municipal a 0223. Sin un nuevo número sobre la mesa, pocas chances de un entendimiento parece haber, más allá de la intención de retomar el diálogo. Un reciente antecedente parece ser el camino que tomará el gobierno: sin acuerdo con los sindicatos de guardavidas, a comienzos de febrero Montenegro cerró la paritaria por decreto.

Municipales mantiene el reclamo para recomponer un 35% sus haberes.

Tras un aumento trimestral del 30%, a mediados de marzo el STM y el gobierno reabrieron la mesa paritaria para trazar actualizaciones para los haberes de abril. En un segundo encuentro el sindicato demandó un 35% que acompañe la inflación acumulada en los últimos meses, mientras que la primera y única oferta del gobierno se ancló en el 10%. En respuesta, el viernes y sábado último los municipales llevaron adelante una doble jornada de paro.

“Soy una persona de diálogo, voy a estar cuando un sector tenga un problema, pero lo que no voy a hacer es firmar con los empleados municipales algo que no pueda pagar o que deba aumentar los impuestos a los vecinos. Cuando no alcanza, no alcanza”, expresó, luego de brindar un panorama sobre la realidad de las cuentas municipales, golpeadas por la caída de la recaudación y de los giros de recursos desde Nación.