Baragiola anticipó que buscan armar otro dispositivo para gente en situación de calle

Las bajas temperaturas ya comienzan a sentirse más intensamente en Mar del Plata y desde Desarrollo Social analizan cómo trabajarán sobre el Operativo Frío 2024. En ese sentido, la titular de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, le adelantó a 0223 que buscan "armar otro dispositivo más para gente en situación de calle, que dé continuidad al que tenemos, atendiendo mujeres".

En ese sentido, mencionó que realizarán censos para tener un control de "quién es quién en la calle, de dónde proviene, si vino solo, si vino acompañado, a qué vino a la ciudad, por qué está en situación de calle, si piensa retornar al lugar de donde pertenece y si necesita que lo llevemos, porque también armamos la posibilidad de traslados antes de arrancar el operativo frío".

La funcionaria destacó que desde su cartera "trabajamos con asistencia crítica todos los días del año en diferentes turnos, con la presencia en la calle y también asistiendo el reclamo de vecinos".

Además, y teniendo en cuenta la cantidad de gente que pasa las noches en espacios públicos, indicó que "dos veces por semana salimos con Inspección de seguridad a atender casos puntuales y ver cómo nosotros podemos darle respuesta a esa persona que tuvo que hacer eso porque no tenía dónde ir".

"Somos una secretaría que siempre atendemos la demanda del más necesitado. Por eso siempre estamos en crisis. No es una secretaría que tiene por ahí la posibilidad de hacer grandes programas. No, son programas muy direccionados a la cercanía, al mano a mano, al caso específico", remarcó la funcionaria.

En esa línea, subrayó que "atendemos desde la mamá embarazada, incluido su bebé, hasta el más veterano de la sociedad marplatense, incluido el que fallece, con todas las situaciones que se pueden presentar en este marco. Es amplísima la gama de gente que nosotros atendemos".

Asimismo, aseguró que el número de personas afectadas probablemente crezca debido a la situación económica que vive el país debido a la inflación. "Esto hace que muchos, ante pérdidas de trabajo, terminen necesitando de un estado con cercanía para recibir una respuesta específica", agregó Baragiola.

Con respecto a la obtención de insumos, la titular de Desarrollo Social destacó que "si no recurro a Nación y Provincia, golpeo otras puertas. Toco a legisladores marplatenses como Rabinovich, Ariel Bordaisco, Diego Garciarena, Maxi Abad, que me voy y me instalo en su oficina y empiezo a llamar por teléfono a través de él que me va dando los números para poder golpear puertas y que nos atiendan".