En una semana arranca el Operativo Frío: el municipio ya registró a 122 personas en situación de calle

Mientras el termómetro marca temperaturas cada vez más bajas en la ciudad, el municipio ultima detalles para el lanzamiento oficial del Operativo Frío, un programa que prevé asistencia a personas en situación de calle en la época más gélida del año. Pero el trabajo comenzó hace cuatro meses atrás, con el registro, admisión y traslado de los beneficiarios al parador Las Américas y al Hogar Nazareth, en donde pueden higienizarse, pasar la noche y alimentarse. De esta manera, hasta el momento las autoridades contabilizan 122 personas en contexto de extrema vulnerabilidad, de las cuales sólo 17 son mujeres.

La idea es, con la puesta en marcha del programa, reforzar las recorridas de los equipos por las zonas del micro y macrocentro, sobre todo, entre las 0 y 7 de la mañana. Eso sí: la intervención de los operadores sociales se limita a la voluntad de las personas beneficiarias y se ofrece una salvedad para aquellas que no quieren acceder al parador con la entrega de una frazada, aislante y una bebida caliente.

“Son personas que están en situación de extrema vulnerabilidad pero el límite de nuestra intervención es la voluntad de ellos. Si la persona no quiere acceder al parador, nosotros no la podemos obligar. La vamos a visitar diariamente, tratamos de convencerla; en algunos casos se logra, en otros no, pero se las visita diariamente”, aclaró ante la consulta de 0223 Gerardo Micas, jefe del Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales, organismo que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio.

Según Micas, el trabajo se realiza en conjunto con Cáritas y otras ONG y también es central el hecho de que sean los propios vecinos quienes alerten al municipio sobre la presencia de una persona a la intemperie. “Buscamos que la gente pierda miedo y si ve a una persona en situación de calle se acerque, charle con ella un rato, le alcance una bebida caliente o un plato de comida, una bufanda”, sugirió.

En ese sentido, remarcó que la mayoría de los casos son personas que “están atravesadas por la exclusión social” y el consumo problemático de sustancias. Incluso, dijo, algunos llevan un largo tiempo en calle, de modo que están sobreadaptados a esas circunstancias y se rehúsan a ser trasladados a paradores en donde deben compartir el espacio con otra gente; aún cuando estar expuestos a las bajas temperaturas les puede provocar la muerte.

Para dar aviso sobre la presencia de una persona sin techo hay tres vías de comunicación disponibles: a través del 147 (opción 5); el teléfono del parador Las Américas, 465-0443, y el WhatsApp 223 5209122.