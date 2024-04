El Municipio ratificó que todas las ferias deberán tener puestos desmontables

Luego de que la Municipalidad comenzara a retirar esta semana los puestos fijos de la Feria Social, ubicada sobre la calle Mitre, el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro, adelantó que todos los casos deberán tener puestos desmontables.

"Estamos comenzando un camino de reordenamiento del espacio público en general para toda la ciudad. Como se pudo ver el otro día, se comenzó por Plaza Martín, en una feria que específicamente tiene una ordenanza que indica que no puede haber puestos fijos dentro de la plaza. Eso fue acordado con los mismos feriantes que estuvieron de acuerdo en el Concejo Deliberante el año pasado, y por eso se ordenó", explicó el funcionario en diálogo con 0223.

En ese marco, graficó que "se va por partes, no se puede abordar todo al mismo tiempo": "También avanzamos sobre la Feria de Trenzas, que está sobre San Martín y San Luis. En este caso lo hicieron los mismos feriantes que retiraron la estructura. Y así se va a ir avanzando con el resto de las plazas".

El caso de Plaza Rocha respeta este estándar.

El uso de gazebos y carpas desarmables es lo más buscado para este tipo de montajes. "Nosotros tenemos muchos sistemas de ferias que trabajan con estas estructuras que se instalan y luego se desarman; lo podemos ver permanentemente en toda la ciudad", dijo Muro quien aseguró que defienden el trabajo de los artesanos.

"Nos parece algo que genera laburo e ingresos para los vecinos, incluso es turístico. La verdad que es algo muy lindo que vemos en todas las ciudades del mundo. Y queremos que en Mar del Plata se haga pero no de cualquier forma", manifestó el funcionario. "No puede haber ranchos en las plazas, chapas, fierros, o conexiones eléctricas clandestinas como vimos", agregó.

Qué pasa en Plaza Rocha

El caso de la feria de Plaza Rocha es particular, y para Muro no escapa a la regla. "Ya se hicieron algunos trabajos allí al principio de año. Esa feria se desarrolla los días martes y viernes, pero no tiene estructura fija. Entonces eso se desmonta, y después queda la plaza liberada", contó.

Este ejemplo sirve para mostrar la idea del Municipio sobre la planificación de dichos espacios. "Así vamos a seguir con el resto de las ferias, en principio en plazas fundacionales y después con el resto. Vamos a permitir la actividad pero de forma ordenada", indicó.

El funcionario subrayó que esa es la modalidad que quiere la gestión de Guillermo Montenegro. "Acá pasa lo mismo que con los decks: hay una normativa muy concreta de cómo tienen que ser las estructuras.Entonces, aquel que no respete ese código acordado con los mismos gastronómicos, los vecinos, y los demás comerciantes, lo tiene que retirar. Y si no lo saca, lo hacemos nosotros. Así que esa es la lógica que vamos a seguir de ahora en adelante", finalizó.