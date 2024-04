Vecinos e instituciones reclamaron por la apertura de la oficina oeste de Anses

Luego de los recortes llevados adelante por el Gobierno nacional en distintas dependencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), al menos 27 trabajadores marplatenses perdieron sus puestos laborales, lo que resintió considerablemente la atención en la entidad.

Una de las oficinas más afectadas fue la Udai Oeste, inaugurada a fin del 2023, que había permitido el desarrollo de numerosos trámites ya que los vecinos la zona dejaron de necesitar los traslados a otras dependencias de la ciudad.

Allí al menos 13 trabajadores fueron despedidos, por lo que se cortó el normal desarrollo de la actividad y la oficina quedó prácticamente inactiva.

Los 13 despidos generaron que la oficina quedara vacía y no haya atención al público.

"El gobierno de Javier Milei busca cerrar esta oficina, dejando sin atención a una de las zonas más vulnerables de la ciudad. Hay que destacar que acá se atiende a miles de personas cada mes, brindándoles acceso a servicios esenciales como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y atención a la discapacidad", aseguraron los trabajadores.

Además, remarcaron que su cierre total "significaría un duro golpe para los vecinos de la zona, que se verían obligados a trasladarse largas distancias para acceder a esos servicios".

Por su parte, indicaron que la pérdida de 13 puestos de trabajo implicó que muchas familias queden sin sustento. "Exigimos la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos y pedimos a las autoridades que abandonen el plan de cerrar esta oficina", pidieron.

Vecinos e instituciones sumaron su voz

No sólo los trabajadores reclamaron la apertura de la Udai, sino que muchos vecinos de la zona, usuarios e integrantes de instituciones como Sociedades de Fomento y hospitales se solidarizaron con el pedido.

Tal es el caso de María del Carmen, vecina del barrio Las Américas, que además es jubilada, pensionada y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Fomento del lugar. "Solicitamos la reapertura de la sede que es fundamental para esta región", dijo.

Los vecinos de la zona piden que haya sedes de cercanía.

A su pedido se sumó Jorgelina, que vive en los edificios de Juan B Justo y Alió y sostuvo que "todos los barrios de la zona necesitaban hace años esta Udai, que debe permanecer abierta".

Marina, madre de un paciente de salud mental, agregó que allí "resolvieron todos los trámites" de su hijo y que lo hicieron "con muy buena predisposición", a la par de Liliana, comerciante de la cuadra, quien expresó que "es una lástima el cierre, ya que ayudaba a todos los negocios de la zona".

"Afecta a todos los barrios de la zona. Debe permanecer abierta", reclamaron los vecinos.

"Para nosotros resulta una herramienta importantísima y se nota mucho desde que se abrió la oficina en el predio. Son muchas las acciones que los pacientes necesitan realizar, sobre todo cuando están atravesando un contexto tan difícil en su vida como es la internación", explicó Mónica Sánchez, jefa del área de Trabajo Social del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) “Dr. O. Alende”.

Los trabajadores analizan nuevas acciones la próxima semana.

"La oficina nos ayudaba a realizar todas las gestiones que el paciente o su familiar necesitaban hacer y por eso la destacamos, además de la importancia de la articulación entre las instituciones del Estado", reconoció la profesional.

Por último, Alejandra, que tiene a su marido internado en el hospital, contó cómo interfiere el cierre de la oficina y la importancia de contar con una Udai de cercanía. "Tengo que hacer un trámite y no me alcanza la plata para tomarme el colectivo para ir a otra sede. No se cómo hacer", relató.

Llamado a la comunidad

Después de los despidos (con los que se anoticiaron al prender sus computadoras para comenzar la atención del día), los trabajadores realizaron intervenciones y un abrazo solidario a la sede. Hoy piden la ayuda de toda la comunidad para evitar el que aseguran, es el plan del Gobierno nacional. "Entre todos tenemos que hacer fuerza para que no la cierren. Llamamos a la comunidad a movilizarse en defensa de este lugar", pidieron a través de las redes.

Además, adelantaron que están evaluando en conjunto nuevas acciones para llevar a cabo la próxima semana.