Trabajadores de Pepsico denuncian hostigamiento de la empresa

El ajuste llegó también a las empresas de Mar del Plata, y Pepsico anunció en ese marco el despido de 36 trabajadores que fue efectivizado el pasado abril. Sin embargo, el problema no terminó allí, sino que los empleados que quedaron en la planta denuncian que reciben hostigamiento y persecución.

"Nos mantenemos en estado de alerta por continuas prácticas de hostigamiento que sufrimos y que buscan excluir y someter a los trabajadores", describió Aquiles Chávez, delegado sindical, en diálogo con 0223.

Esto incluye prácticas ilegales como el descuento de haberes para quienes reclamen contra los despidos. "Esta cuestión puntual se abordó el 30 de abril en el Ministerio de Trabajo local y pudimos conseguir el compromiso de pago de la totalidad del premio bimestral, que es de alrededor de $55 mil", detalló.

Manifiestan que han realizado descuentos por quejarse sobre los despidos.

En total, los haberes superan los $100.000 y afectan a casi 60 trabajadores. "Somos muchos que necesitamos respuestas por lo que vamos a continuar la lucha contra la empresa", graficó Chávez.

En ese sentido, adelantó que esperan una nueva instancia ministerial para seguir reclamando los haberes que quedan pendientes. "Es lo que les corresponde a los trabajadores y que la empresa arrebató en un embiste ilegal", denunció el representante gremial.

La situación afecta a casi 60 trabajadores.

Además, aseguró que con este tipo de medidas, "cayó la fachada de la empresa" de ser una familia: "Ese discurso realmente ha quedado olvidado en el tiempo, ya que no solamente arremete contra los trabajadores que despidieron sino también aquellas practicas que desarrollan en planta, que buscan someter a los trabajadores y literalmente que la gente no levante la mano o no reclame lo que corresponda".

Falta de seguridad

La ausencia de muchas medidas básicas de seguridad e higiene es otro de los reclamos que llevan adelante los trabajadores. "Falta capacitación en puestos como la manipulación de Cobot (robot colaborativo) y no hay presencia y actitud proactiva por parte del equipo de analistas que están en planta. La empresa ha colocado a personal matriculado pero casi sin experiencia en ámbitos laborales, lo que dificulta mucho ya que es una planta con más de 11 sectores diferentes, entre la producción y las bodegas de materia prima y de producto terminado", contó Chávez.

Para el delegado, la empresa hace esto "para ahorrarse el sueldo de una persona con experiencia".

Denuncian que hay mal funcionamiento en muchos sectores de la empresa.

"En la línea de Pcflex (que es la que actualmente produce todos los días), desde el año pasado se han exigido mejoras en los puestos por ejemplo de auxiliar de sazonado y de operador de empaque, pero seguimos sin respuestas", lamentó el trabajador.

Cómo continúa el reclamo

Tanto para la falta de seguridad como con respecto al hostigamiento y falta de pago a los trabajadores, desde la planta de Pepsico aseguran que continuarán con medidas de protesta: "Tenemos un plan de lucha junto al gremio Stia para frenar estas acciones desleales y seguiremos trabajando para reafirmar la unión de la planta para posibles conflictos por venir. Creemos que es necesario exponer y exteriorizar la situación que se está viviendo, para que se conozca realmente lo que hace la firma con sus trabajadores".

Asimismo, Chávez confirmó que seguirán "pidiendo que se respeten los acuerdos internos y las condiciones laborales, ya que existen varias denuncias por mal funcionamiento".