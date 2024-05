Municipales rechazaron los cuestionamientos al CCT y advirtieron que analizan medidas de fuerza

En el marco de una conferencia de prensa, las autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) rechazaron los cuestionamientos que el intendente Guillermo Montenegro realizó al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) firmado en 2017 y que aún no está en vigencia, a la par que apuntaron contra el gobierno por el 10% de aumento salarial otorgado por decreto. En esa línea, adelantaron que analizan medidas de fuerza, aunque por el momento no hubo anuncios.

Luego que la semana pasada advirtieran que este lunes comenzaba un “plan de lucha a matar o morir”, los referentes encabezados por el secretario general Antonio Gilardi apuntaron contra la postura que tomó el jefe comunal en el marco de la paritaria, aseguraron que los servicios que brinda la Municipalidad se encuentran en una situación crítica y afirmaron que con su posicionamiento Montenegro busca congraciarse con sectores libertarios.

“El intendente salió a hacer una puesta en escena. La paritaria es una problema local y salió a hacer un rally mediático en Buenos Aires con una intencionalidad política: pretender ser más mileista que Milei”, sostuvo el secretario adjunto Daniel Zacarías. El dirigente aseguró que “Montenegro le mintió a los trabajadores”, ya que sostienen que la semana pasada se había llegado a un preacuerdo para un aumento del 30%, donde aún restaba definir la modalidad, pero sin embargo, la propuesta fue sacada de la mesa de negociación y se dio por concluida la paritaria con un decreto que fijó un incremento del 10%.

La asamblea del lunes facultó a la conducción a decidir medidas de fuerza, aunque aún no hay anuncios.

“Cualquier persona de bien si tuvo problemas da la cara y se sienta en una mesa. Sin embargo, el viernes me llamó el secretario de Legal y Técnica, Mauro Martinelli, para comunicarme que no era 30% ni 20%. Y que el 10% iba a ser por decreto, que además es un mamarracho con tres errores”, arremetió Zacarías. Según apuntó, dicho acto administrativo explicita que los docentes no están alcanzados por el aumento, no se detalla a partir de cuándo rige ni qué base se toma como referencia. Esos errores, afirmó, habrían sido subsanados en las últimas horas con un nuevo decreto.

“El enojo de los trabajadores es con el intendente, que busca un enemigo. Subió al ring al STM, buscó de enemigo al trabajador. Ningún manual dice que esto es bueno”, añadió el secretario adjunto, quien se mostró pesimista sobre el futuro de la negociación paritaria. En ese sentido, comentó que la asamblea realizada el lunes facultó a la conducción gremial a “adoptar la medidas que se crea conveniente”, aunque por el momento no hay definiciones.

“Cuando no hay acuerdo, los trabajadores tenemos el derecho a huelga”, deslizó Gilardi, quien recordó que el STM judicializó la decisión del gobierno de descontar los días de paro, como así también la modificación del régimen de presentismo. Por estas horas se aguarda que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires resuelva si la causa es competencia de la justicia laboral o del fuero contencioso administrativo, luego que dos jueces se declararan incompetentes.

Este jueves, un sector de los municipales, el docente, llevará adelante un nuevo paro, en el marco del paro nacional docente decretado por Ctera. “El motivo es porque todo lo que signifique deterioro de los fondos destinados a la educación pública también afecta a los docentes y a las comunidades educativas municipales”, afirmó la secretaria de Educación del STM, Alejandra Ayek, cuestionando la política educativa de Milei.

“Por año entran entre 200 y 300 empleados por afinidad política”

Un tramo de la conferencia de prensa estuvo destinado a contrarrestar los planteos de Montenegro en contra del CCT recientemente registrado por Provincia, y que aún debe ser convalidado por el Concejo Deliberante para entrar en vigencia.

El debate en torno a los “cargos hereditarios” fue el foco principal, luego que el intendente asegurara que el nuevo convenio habilitaba la herencia de los puestos. “El CCT contempla un artículo que ante el fallecimiento de un trabajador en actividad, la vacante pueda ser utilizada para el cónyuge o hijo de ese trabajador y debe cumplir un procedimiento especial de selección. Es decir, debe haber un concurso y se deben cumplir con todos los recaudos”, precisó el abogado Cristian Milasincic, quien destacó que la idea tiene "un espíritu humanitario".

Los principales integrantes del STM acompañaron a los dirigentes en la conferencia brindada este miércoles.

El vocero aseguró que el promedio de trabajadores en actividad fallecidos anualmente es de 2 o 3, algo que no modifica en esencia la situación de la planta. Ese número lo contrastó con las designaciones que se vienen realizando desde el Ejecutivo: “¿cuántas personas ingresan por afinidad al partido político del Intendente? Por afinidad con los funcionarios, entre 200 y 300 por año", arremetió.

Respeto a la presunta contribución del 1% de la masa salarial hacia el STM, un monto de unos 800 millones al año, dijo que “esto tampoco es así, porque específicamente ese y otros artículos no entran en vigencia. Hay una nota al pie del artículo que establece que ese artículo no va a entrar en vigencia en el CCT”. En cuanto a las dificultades para trasladar personal, lo matizó: “ese artículo está copiado de la ley de empleo público, no sé de qué se asombra”.

Por último, también dijo que “tampoco es real” los 30 días de vacaciones que tendría un trabajador desde su primer día y le recordó a Montenegro cuál era su situación cuando se desempeñaba como fiscal o juez: “tienen 45 días de vacaciones y mientras él estaba en el poder judicial no tenía ningún problema”.