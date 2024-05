“Esto destroza al empleo”: Montenegro le pegó a Provincia por el proyecto para incrementar indemnizaciones

En el marco de una nueva conferencia de prensa, el intendente Guillermo Montenegro cuestionó el proyecto de ley que días atrás aprobó la Cámara de Diputados bonaerense donde se aplica una tasa de interés más beneficiosa para los trabajadores en juicios laborales: “esto destroza al empleo”, aseguró el jefe comunal.

“Este proyecto laboral para las pymes puede resultar un final. La ciudad va para un lado y la Provincia va para otro”, aseguró Montenegro, luego de valorizar diferentes avances en materia productiva en Mar del Plata. Desde su óptica, ese trabajo podría verse fuertemente afectado si el proyecto -que aún debe ser tratado por el Senado- es finalmente convertido en ley.

“Esto va a generar que el que vaya a invertir, lo piense o no invierta. Es no entender a dónde está yendo el mundo y nuestra ciudad. Esto destroza al empleo nuevo. Espero que esto no salga porque es muy malo para la Provincia”, añadió el exdiputado nacional.

Sobre cómo podría resultar el abordaje en la Cámara Alta, reveló que “me preocupa que eso tenga la otra media sanción”. Finalmente concluyó con que “esta ley carece de sentido común y cualquier ley que carece de sentido común es injusta”.

El proyecto de ley aprobado por Diputado modifica el artículo 48 de la Ley 11.653, para sustituir en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses del monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

La aprobación se dio gracias al voto de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, más algunos legisladores libertarios que últimamente se muestran alineados al gobierno de Kicillof. En tanto, el Pro y la Coalición Cívica votaron en contra, al igual que los diputados del bloque oficial de La Libertad Avanza. Distinta fue la mirada del radicalismo, donde los dos bloques en que se encuentran divididos sus diputados se abstuvieron.