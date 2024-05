Montenegro abrió la puerta a una alianza electoral con La Libertad Avanza en la Provincia para 2027

Durante la conferencia de prensa realizada este viernes en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el intendente Guillermo Montenegro se salió de libreto y dejó de lado las respuestas sobre la gestión para mirar de cara a los comicios de 2027.

En medio de una fuerte crítica a la administración del gobernador Axel Kicillof en Provincia, Montenegro cuestionó la media sanción del proyecto de ley que sustituye la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses del monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), y dijo que "la ciudad va para un lado y la Provincia para otro".

"Estamos frente a una Provincia que está mal, entonces todos los que tenemos una idea en común y pensamos lo mismo, no podemos permitir que siga así. Creo que esto es lo que a nosotros nos tiene que unir", dijo y agregó: "Todos los que estamos en un proyecto que tiene que ver con la Provincia vemos que no puede seguir gobernada de esta manera".

En ese marco, aseguró que si bien nunca habla de futuro, no tiene "ninguna duda de que poner el ojo en el 2027 en este tipo de procesos es muy claro". "Todos los que pensamos más o menos parecido tenemos que estar juntos pensando en ese año", deslizó haciendo una clara referencia a los próximos comicios presidenciales, donde también se elegirá al nuevo mandatario bonaerense.

Sin alejarse de Cambiemos, pero emitiendo un guiño a La Libertad Avanza, Montenegro señaló que "esto va mucho más allá del PRO, es conceptual": "Siempre fui muy cauto de hablar de futuro, pero si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener el mismo problema. Entonces el objetivo es muy claro: en el 2027 la gente que tiene un proyecto común, tiene que ir junta".

"Que a cada uno le toque el lugar que le toque, y si no le dan nada, no importa. Porque está por encima la vida de los bonaerenses que los intereses personales de cada uno. Yo no tengo ninguna duda que es por ahí", agregó.

No es la primera vez que el Intendente muestra acercamientos con la gestión de Javier Milei, sino que a través de redes felicitó más de una vez al Presidente y su equipo. Sin ir más lejos, el pasado 30 de abril celebró la aprobación de la Ley de Bases: "La reconstrucción del país comenzó. El Ejecutivo debe tener las herramientas necesarias para trabajar y poder gobernar", posteó en su cuenta oficial de X.

Esta semana, también tuvo un claro gesto al recibir a la vicepresidenta Victoria Villarruel en el torneo internacional de Premier Pádel que se desarrolla en la ciudad. Al respecto, manifestó que lo que dialogó con la funcionaria, también lo hizo público: "Lo hablé con ella y lo digo públicamente: estoy convencido de que hay que acompañar la Ley Bases, y entiendo que al Gobierno hay que darle las herramientas para que pueda llevar adelante los cambios que la gente decidió el año pasado".