Buscan desesperadamente a un jubilado desde hace 10 días

Familiares de Carlos Galende, un hombre de 61 años desaparecido desde el pasado 29 de abril, lo buscan intensamente por las calles de la ciudad.

De acuerdo a los datos ofrecidos por su hermana Estela, fue visto por última vez hace 10 días a las 10 de la mañana en su vivienda del barrio José Hernández. "Desde ahí que no supimos más nada de él", dijo a 02223.

"No tiene esposa ni hijos, vive con mi hermana en la calle Yapeyú. Es una persona muy tranquila y nunca había estado desaparecido", relató Estela, quien agregó que actualmente se estaba realizando estudios médicos luego de haber tenido un infarto años atrás.

"No estaba tomando medicamentos porque estaba desempleado, y estábamos ayudándolo a ver si le podían dar una pensión. No camina muy bien y todo le cuesta mucho porque no tiene dinero", añadió su hermana.

La última vez que lo vieron llevaba un pantalón de vestir color mostaza, un buzo de estilo canguro color negro y una campera azul con franjas rojas y blancas a los costados. Tiene cabellera blanca, mide aproximadamente 1.60 y pesa 48 kilos.

"Ya realizamos la denuncia en la Comisaría 11º que está patrullando. Nosotros buscamos en el hospital, en los paradores municipales, por todos lados. No sabemos nada", narró Estela, quien pidió que si alguien tiene datos sobre el paradero se comunique al 2234248000.