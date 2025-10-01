Murió un recordado actor de Los Simuladores

La noticia de la muerte de José Andrada, sacude al mundo del espectáculo. El actor de 85 años que quedó en la historia por su participación en "Los Simuladores" falleció este miércoles.

Con una trayectoria que abarcó más de cuatro décadas, Andrada, nacido el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires, supo ganarse un lugar privilegiado en el corazón de la gente. Su partida fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que lo despidió con un emotivo mensaje, destacando su enorme aporte a la cultura nacional y su calidad humana, que siempre destacaron quienes lo conocieron.

Si bien su paso por el cine y el teatro fue vasto y admirable, con films como Esperando la carroza y La noche de los lápices, un momento cumbre de su carrera llegó con "Los Simuladores". Allí, en el capítulo del "Viejo Simulador", interpretó a Velasco. Luego, en el capítulo "La gargantilla de las cuatro estaciones" su personaje reapareció y protagonizó junto a Martín Seefeld la escena que quedaría para siempre en la memoria colectiva, sellada con la cómica y perfecta frase: “¿No hay un piquito para mí?”.

Su recorrido artístico, que comenzó en el teatro independiente de los años 70, fue imparable. La televisión también lo tuvo como una figura estable en grandes éxitos como Son amores, Padre Coraje y Sos mi vida. Su versatilidad y profesionalismo lo convirtieron en un actor respetado y constantemente requerido, construyendo un legado sólido y admirable.