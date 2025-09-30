Julio Chávez, Abel Pintos y el Puma Goity también dicen presente en la temporada 2026

De a poco, la cartelera teatral 2026 va tomando forma. A las obras comerciales ya anunciadas, se suman las propuestas teatrales y musicales del Teatro Tronador BNA para volver a convertir a Mar del Plata en la capital del Teatro.

Durante la presentaciín de la Feria Internacional de Turismo, artistas que formarán parte de la cartelera teatral brindaron un adelanto de lo que auguran será una gran temporada.

Abel Pintos, una de las figuras que cada verano asegura su presencia en Mar del Plata dará una serie de shows en el marco de su gira "30 años de música"

Otro clásico que vuelve a la ciudad es "Cyrano", que sigue de gira por el país, estuvo representada por Daniel Miglioranza, Fernando Lupiz, Mariano Mazzei y Dolores Ocampo y, al igual que en la temporada 2025 integrará en su elenco actores marplatenses.

Si de clásicos hablamos, hay que hacer mención especial a "Habitación Macbeth" con Pompeyo Audivert que también vuelve a apostar por Mar del Plata.

Además, se suma a la propuesta el grupo teatral-musical "Los macocos" que anunció también funciones para el 21 y 22 de Nioviembre y la comedia musical “La llamada” que cuenta con la dirección artística de Juanse Rausch y el libro de Javier Ambrosio y Javier Calvo.

La frutilla del postre de la temporada es sin lugar a dudas, el desembarco de "La Ballena", la obra teatral protagonizada por el multifacético Julio Chavez y dirigida por Ricky Pashkus.

Las obras se suman a las ya confirmadas "Made in Lanus", "La cena de los tontos", "Pretty Woman" y "Quién es quien".