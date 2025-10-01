Pancho Dotto también tendrá su serie en Netflix: su pelea con Ingrid Grudke y la anécdota con Carlos Menem Jr

Las biopics y documentales de celebridades están de moda en las plataformas de streaming. David Beckam, Karol G, Guillermo Coppola, J Lo, tienen su serie y Moria Casán y Lali están en proceso de grabación de las propias Pancho Dotto no quiso quedar fuera de la tendencia del momento y anunció que también tendrá su documental en Netflix.

“Estoy empezando a trabajar con el documental para Netflix. Cuando salga, ya sé que voy a recibir varias cartas documento, pero me importa tres cominos” dijo el mítico representante de top models de la década del 90 a Revista Hola! Argentina. Según detalló, el ex representante de modelos.

Según explicó el empresario, la serie será “una forma de que la gente sepa la verdad. No voy a decir nada malo de nadie, ni voy a inventar nada. Sólo voy a contar mi historia”, dijo al tiempo que adelantó que la productora encargada del proyecto es la reconocida Mediapro y la direccion estará a cargo de Hernán Guerschuny (Nahir)

“Tengo muy buena memoria y voy a contar todo, lo bueno, pero también cuando cierta gente se portó pésimo conmigo. Gente que me robó plata y trabajos”, señaló Dotto que aprovechó para recordar su incidente con Ingrid Grudke, a quien trató de “desagradecida” y el episodio que vivió con Carlos Menem Jr.

“Por ejemplo, desde hace veinte años, el empresario Diego Finkelstein me debe 80 mil dólares del cachet de las modelos que participaron de un desfile organizado por él. Ingrid Grudke inventó que le pegué cuando le pedí que deje el departamento en el que vivía gratis con otras modelos de mi agencia, porque ella había decidido dejar de trabajar en Dotto Management”, recordó.

Según explicó Dotto, el principal problema que afrontó en la década del 90 fue despegarse de la idea que las agencias de modelo eran un facilitador de droga y prostitución. “A las chicas menores no les dejaba tomar alcohol. No podían ni drogarse ni salir si no iban con un adulto de la agencia. Por eso los poderosos que buscaban engancharse chicas iban a otras agencias, no a la mía”, recordó.

“El mundo está lleno de agencias de modelos, pero también están las que se ponen el rótulo pero son redes de prostitución. Existe y existieron siempre. El problema que determinada gente tenía conmigo era que yo no me drogaba ni entregaba a las modelos. Eso incluso me valió amenazas de muerte. Carlitos, pobre, el hijo del presidente Menem, se enojó varias veces conmigo. Un día estaba en Punta del Este en la Casa del Ángel, donde vivíamos con algunas modelos, y siento afuera el ruido de una moto. Me asomo y veo a una de las chicas que corría y se subía atrás. Le grité que se bajara. El de la moto se quita el casco y era Carlitos. Le dije que ella era menor y que yo era el responsable. No la dejé ir. El pibe me la tenía jurada”, dijo.