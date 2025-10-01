Video: un detalle lo salvó de que le robaran la moto en la puerta de su trabajo

Los videos en que muestran el robo de motos lamentablemente se han convertido en algo corriente, por la facilidad con que los amigos de lo ajeno logran llevarse los rodados. Pero en este caso, el delito –a plena luz del día- salió mal y los delincuentes debieron salir corriendo para evitar ser atrapados.

El hecho ocurrió este martes, minutos antes de las 5 de la tarde, cuando tres jóvenes –aparentemente menores- pasan caminando por la avenida Luro al 6600, en el barrio 9 de Julio y uno de ellos intenta robar una de dos motos que estaba estacionada en la puerta de un negocio de sanitarios, que instantes antes había cerrado.

En el video al que tuvo acceso 0223, se ve como el ladrón en apenas 10 segundos rompe el traba volante de la moto y se sube, pero extrañamente desiste y sale corriendo, siento todo grabado por las cámaras de seguridad.

“Se llegó a subir porque rompió el traba volante pero no llegó a falsear el seguro de la llave. Golpeó fuerte el tambor y lo quebró, pero su llave falsa o punta, no pudo hacer contacto y se tuvo que ir”, contó a este medio un allegado al dueño de la moto.

El hombre contó que ya sufrieron varios robos en la zona. "Cada día se pone peor y encima los ladrones deben tener entre 12 o 15 años", lamentó.

En otro video, la víctima muestra cómo le rompieron la pieza, que estaba soldada al chasis de la moto. "Qué basura que son, quedó hecho m...", concluyó.