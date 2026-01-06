En Jujuy, un hombre perdió la vida tras ser impactado por un rayo en medio de una tormenta eléctrica intensa que lo sorprendió mientras estaba al aire libre. La descarga fue fatal y causó el fallecimiento inmediato de la víctima.

Las fuerzas de seguridad y el servicio de emergencia acudieron rápidamente tras recibir el llamado de auxilio. A pesar de los esfuerzos realizados para reanimar al hombre, no lograron revertir su estado, confirmando su muerte en el lugar.

Según replicó El Tribuno de Jujuy, el hecho ocurrió alrededor de las 13:20, cuando un hombre de 32 años, se encontraba transitando por la zona junto a su pareja, una mujer de 25 años. Las primeras pericias realizadas en el lugar permitieron observar que el hombre portaba una cadena metálica en el cuello y presentaba quemaduras visibles en la región del pecho, características compatibles con el impacto de un rayo.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital "Jorge Uro" de la ciudad fronteriza de La Quiaca

, donde el informe de la autopsia confirmó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio provocado por fulguración (impacto de rayo).

Mientras tanto, las autoridades instan a la población a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y actuar con prudencia ante fenómenos meteorológicos adversos para evitar tragedias similares.