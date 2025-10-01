El Municipio renovó su portal web para gestionar trámites y servicios

La Municipalidad de General Pueyrredon presentó la renovación de su portal oficial mardelplata.gob.ar, con el fin de mejorar la experiencia de los vecinos a la hora de gestionar trámites y acceder a servicios online.

Ulises Videla, director General de Gestión Técnica Administrativa del Municipio, informó que “el sitio actualizado permite una navegación más simple y dinámica, con menos pasos y accesos definidos a cada sección. Además, incorpora la vinculación directa con la plataforma MDQ Digital, donde se encuentran disponibles múltiples trámites que antes requerían asistencia presencial”.

Novedades principales

Entre las innovaciones más destacadas se encuentran el acceso optimizado a la sección Trámites Online y la ampliación de la Ventanilla Única de MDQ Digital, que ahora permite iniciar gestiones de manera digital. Dentro de esta modalidad se incluyen: Amojonamiento y Deslinde, Escribanos, Registro de Actuantes Obras Privadas, Altura Domiciliaria, Habilitaciones Diferidas, Habilitaciones Inmediatas, Habilitaciones en el Día, Habilitaciones Expedientes, Habilitaciones Playas y Estacionamientos, Habilitaciones de Unidades Turísticas Fiscales e Inscripción REBA.

Algunos de estos trámites pueden resolverse íntegramente en forma virtual, mientras que otros requieren instancias presenciales posteriores pero comienzan a gestionarse online. Asimismo, se mantienen los procedimientos vinculados a discapacidad (CUD, Espacio Reservado de Estacionamiento, SUBE) y firma digital (solicitud de turno).

Por otra parte, se incorporó un acceso independiente a la sección Consulta y Reliquidación de Tasas, que permite gestionar tributos de forma ágil y sencilla. La versión renovada del portal suma además accesos directos a servicios de alta demanda como Atención al Vecino, ¿Cuándo Llega?, Salud y Licencias de Conducir. También incluye una sección específica de Áreas de Gobierno, organizada por dependencias, y un espacio de Noticias actualizado de manera dinámica con información cultural, programas y servicios vigentes.

Cómo crear un usuario en MDQ Digital

Para operar en la plataforma MDQ Digital, primero se debe ingresar en mdqdigital.mardelplata.gob.ar, luego generar un usuario completando los datos personales y, al aceptar los términos y condiciones, llegará un mail de validación, finalmente, una vez creado el usuario, de debe ingresar en MDQ Digital y elegir el trámite a realizar.

También se encuentra disponible un tutorial en video: Cómo registrarse en MDQ Digital. Con estas mejoras, la Municipalidad avanza en su proceso de modernización con el propósito de brindar una gestión más ágil, accesible y transparente, que permita a los vecinos resolver sus trámites de manera simple, rápida y segura desde cualquier dispositivo.