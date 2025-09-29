¿Buscás trabajo? Hay nuevas ofertas laborales en Mar del Plata
En el comienzo de la semana, la web reabrió la solicitud de puestos de trabajo en distintos rubros.
Termina septiembre y octubre asoma con nuevas oportunidades laborales. El sitio de empleo que ofrece la Municipalidad de General Pueyrredon, actualizó su web y hay más ofertas de trabajo.
Como es habitual, cada semana desde la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada renuevan la información con las solicitudes laborales de importantes empresas que operan en Mar del Plata y Batán.
Desde este lunes hay más de 20 nuevas solicitudes, que abarcan un abanico amplio de profesiones y oficios que van desde la albañilería, operador de puente de grúa o de analista de microbiología, entre otras especializaciones.
Para saber todas las ofertas laborales disponibles, dirigirse al sitio web: mardelplata.gob.ar/ofertaempleo
