¿Buscás trabajo? Hay nuevas ofertas laborales en Mar del Plata

Termina septiembre y octubre asoma con nuevas oportunidades laborales. El sitio de empleo que ofrece la Municipalidad de General Pueyrredon, actualizó su web y hay más ofertas de trabajo.

Como es habitual, cada semana desde la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada renuevan la información con las solicitudes laborales de importantes empresas que operan en Mar del Plata y Batán.

Desde este lunes hay más de 20 nuevas solicitudes, que abarcan un abanico amplio de profesiones y oficios que van desde la albañilería, operador de puente de grúa o de analista de microbiología, entre otras especializaciones.

Para saber todas las ofertas laborales disponibles, dirigirse al sitio web: mardelplata.gob.ar/ofertaempleo