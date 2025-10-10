Clausuran local de reparación de celulares en el macrocentro tras la activación de un iPhone robado

Lo que comenzó con la búsqueda de un iPhone robado que fue activado terminó con la clausura de un local de reparación de celulares en el macrocentro que no tenía habilitación para su funcionamiento.

El 27 de junio pasado una joven de 22 años sufrió el robo de su Iphone 14 pro grafito cuando ingresaba a su trabajo en la zona del rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Más de tres meses y medio después, le llegó una notificación sobre el encendido de un equipo y la dirección donde se llevó a cabo el mismo.

La denunciante volvió a la comisaría primera y aportó los datos correspondientes, por lo que personal de esa dependencia fue al establecimiento ubicado en calle 20 de Septiembre entre San Martín y Rivadavia.

Si bien no encontraron el equipo robado, los oficiales convocaron a agentes de Inspección General que confirmaron la falta de habilitación del lugar e hicieron efectiva su clausura.

Las actuaciones fueron remitidas a la Justicia de Faltas.