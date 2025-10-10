Huían de la policía y abandonaron un auto robado con el que cometieron otros delitos

La persecución que el jueves a la noche personal del Comando de Patrullas hizo de un automóvil que era investigado en diferentes hechos cometidos en los últimos días en la ciudad terminó con el secuestro del mismo cuando los ocupantes lo abandonaron en la esquina de Magnasco y Ortiz de Zárate.

Todo comenzó en la zona de la avenida Jacinto Peralta Ramos y Guanahani cuando los oficiales vieron un auto Chevrolet Onix rojo sin dominio colocado que estaría involucrado en distintos delitos

Al momento de interceptar el rodado se dió a la fuga y comenzó la persecución que terminó cuando los ocupantes lo abandonaron y se escondieron en el asentamiento ubicado a pocos metros del lugar.

En el interior del rodado, que había sido sustraído el martes pasado, hallaron un iPhone 15, tres celulares Samsung, documentación de ocho personas distintas y dinero en efectivo.

Las actuaciones que hizo personal de la comisaría decimosexta fueron remitidas a la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotores (ODEPA) a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen.