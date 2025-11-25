El joven de 18 años que fue atacado por el novio de su ex se encuentra "en coma" y "le están fallando el corazón y el pulmón"

Pidió que quienes hayan sido testigos del ataque se presenten en la Comisaría Decimosexta.

Informaron que Alex Lencina, el joven de 18 años que fue brutalmente golpeado por el novio de su ex pareja en el barrio Las Américas, fue operado dos veces por una "hemorragia cerebral", se encuentra "en coma" y "le está fallando el corazón y el pulmón". Su familia y amigos exigen justicia, y piden que los testigos se acerquen a declarar a la Comisaría Decimosexta.

A casi una semana del ataque, su madre Anahí le comentó a 0223 que el joven "está en grave estado y sigue en coma con traumatismo de cráneo", luego de ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones "por una hemorragia cerebral".

Además, a la víctima "le están fallando el corazón y el pulmón", mientras padece una neumonía, por lo que los médicos van a esperar a que se cure de la infección pulmonar "para despertarlo y analizar la gravedad de su estado", según indicó.

Amigos y familiares buscan justicia por el joven brutalmente golpeado en el barrio Las Américas.

Cuando su madre se enteró de que Alex se encontraba en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), inmediatamente se dirigió al nosocomio y al consultarle qué había sucedido, le contestó que "no sabía" e insistía en que "quería ir a casa", y esas fueron las últimas palabras que escuchó de su hijo.

De acuerdo a su testimonio, la ex pareja del joven se comunicó por redes sociales y le pidió que le alcanzara las llaves de su casa porque se habia quedado "encerrada", pero al llegar se encontró con el novio actual y "ahí se pelearon a trompadas".

"A mi hijo lo encontraron a la vuelta y suponemos que cuando dobló le dieron de atrás. En la Justicia me dijeron que hay que esperar a los testigos, de los cuales uno es quien lo ayudó hasta que llegó la ambulancia y la policía", expresó.

La investigación es llevada adelante por la fiscalía a cargo de Romina Díaz.

Por último, Anahí pidió que quienes se hayan encontrado en el lugar de los hechos y visto la brutal agresión a Alex se dirijan a la Comisaría Decimosexta para prestar declaración y esclarecer qué sucedió el jueves pasado en el barrio Las Américas.