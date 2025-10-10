Juan Manuel Cheppi en el Coloquio Pe&re 2025: "Mar del Plata lleva diez años sin un plan estratégico, necesitamos planificación y acuerdos"

Cheppi destacó la necesidad de repensar el rol del Estado y modernizar la gestión pública.

El concejal del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, participó del Coloquio “Argentina frente al futuro”, organizado por la revista PE&RE en el Hotel Costa Galana, que reunió a empresarios, economistas y representantes del sector público para debatir el desarrollo productivo de Mar del Plata.

Cheppi destacó la necesidad de repensar el rol del Estado y modernizar la gestión pública: “Represento a una generación que quiere construir un peronismo del siglo XXI: moderno y productivista”, afirmó. “La gestión pública tiene que modernizarse y dejar de ser un obstáculo. El desafío es generar previsibilidad y crecimiento en un marco de desarrollo productivo, con eje en el trabajo, la industria y el campo”.

Además, cuestionó la falta de planificación local: “Tenemos turismo, industria, energía e innovación, pero falta sentido y coordinación. Hace diez años que Mar del Plata no tiene un plan estratégico. Hay que pensar la ciudad de los próximos 30 años”.

Finalmente, convocó a todos los sectores a trabajar juntos: “El futuro no se construye con consignas ni con tiktoks, sino con acuerdos y planificación”.