El HIGA digitalizó todos los turnos: cómo se sacan online y qué cambia para los pacientes

El sistema se modernizó en el marco del proceso de modernización de la Salud Pública Bonaerense.

Sacar un turno en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Oscar Alende ahora será más fácil, justo y simple. En el marco del proceso de modernización de la salud pública bonaerense, el Regional dejó atrás el tradicional 0800 y digitalizó por completo la asignación de turnos.

Desde ahora, los turnos se solicitarán exclusivamente a través de la web, disponible para cualquier celular, computadora o tablet con conexión a internet. El objetivo de este cambio es mejorar la atención, ordenar la demanda y terminar con las prácticas irregulares como la venta de turnos, que durante años perjudicaron a las personas que realmente necesitaban atenderse.

El nuevo sistema de turnos del Hospital Regional

A través de la plataforma de turnos web todas las personas podrán gestionar su solicitud de manera directa, sin intermediarios y con información sobre el estado del trámite. Una de las principales novedades es el sistema de respuesta garantizada: siempre se recibe una notificación, ya sea para confirmar el turno o para informar si fue rechazado por falta de datos o documentación.

Así se evita la incertidumbre y se puede realizar un seguimiento más sencillo. Otra novedad es que el sistema se actualiza a diario y, si bien los turnos son limitados, cada 24 horas se habilitan nuevas disponibilidades en las distintas especialidades.

Para organizar mejor la alta demanda que recibe el hospital el sistema se divide en dos tipos de turnos: los que requieren derivación y los que no. Estas son:

Especialidades de acceso directo

Clínica Médica

Cirugía

Ginecología

Traumatología

Especialidades que requieren derivación

Otorrinolaringología

Dermatología

Kinesiología

Nefrología

Neumonología

Oncología

Cirugía de Cabeza y Cuello

Urología

Los turnos pueden solicitarse registrándose en el sitio oficial del Hospital.