Para vos papá: el emocionante gol de Nacho Russo en honor a Miguel

Tras el fallecimiento de su padre el miércoles por la tarde, Nacho Russo decidió jugar y lo honró de la mejor manera... marcando un gol.

Por la fecha 12 del Torneo Clausura se enfrentan Newell's y Tigre en el Marcelo Coloso Bielsa de Rosario. El principal foco del encuentro es la participación de Nacho Russo, el hijo de Miguel, que menos de 48 horas de su fallecimiento decidió jugar para honrar a su padre.

Y que mejor homenaje que el gran "Miguelo" que marcar el gol de la victoria parcial para el "Matador". A los 22 minutos de la primera parte, David Romero hizo una gran jugada indivual, llegó hasta quedar mano a mano con el arquero y le cedió al medio a Nacho la pelota para que la empuje y explote en lagrimas el hijo de Miguel.

Luego del momento emotivo de la tarde, el local lo empató de la mano de Facundo Guch, la joya de la "Lepra" que recibió el centro de Herrera desde el sector izquierdo, frenó la pelota y cruzó el remate para poner el 1-1.