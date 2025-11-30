Le cortaron las piernas al 10: vandalizaron la estatua de Messi en el centro de Mar del Plata

El centro marplatense ganó una estatua que significa al último capitán en levantar la Copa del Mundo con la Selección Argentina, Lionel Messi. El bar que puso de pie homenaje en las "malas", allá por el 2018, reconstruyó la pieza en 2024 post conquista de Qatar. Ahora volvió a caer lo erigido y nada tuvo que ver el jugador.

En la madrugada del domingo vandalizaron la estatua emplazada en Santa Fe y Moreno. No es la primera vez que sucede, ya que hace más de un año le cortaron la cabeza al busto. Eso puede terminar con el primer análisis de la imagen, que responde y se encadena a la polémica entre la AFA y el Gobierno, la cual mostró en todo el país murales con críticas a la Selección Argentina.

Indignación por el destrato a Lionel Messi. Foto 0223.

Siendo más exhaustivos, lo que buscaron los hinchas del fútbol argentino fue criticar las decisiones del Chiqui Tapia y compañía por fallos arbitrales y la copa que le dieron a Rosario Central como campeón de Liga. Eso lo aprovechó Javier Milei para volver a la carga contra el mandamás del balompié nacional en estos tiempos. Como no pudo filtrar a las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) ni le conviene ir en contra de los campeones del mundo directamente, el Gobierno Nacional juega con los casos aislados y comentarios en las redes sociales contra el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los dueños y empleados del bar no quisieron hablar. La bronca y el trabajo que dará reconstruir el homenaje, indigna. Por suerte el Messi original, de carne y hueso, sigue brillando y otorgando alegrías al mundo de la pelota. Se consagró campeón del Este con el Inter Miami y jugará la final por el título en la MLS de los Estados Unidos.