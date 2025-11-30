Domingo fresco en Mar del Plata y con inminentes lluvias: ¿cómo sigue el clima?

Noviembre tuvo un promedio de días por encima de los esperado, con fin de semana largo para playa y otros días de calor. No obstante, pasamos en estas jornadas por un período fresco e incluso con precipitaciones, las cuales podrían regresar a Mar del Plata este domingo.

La máxima temperatura de hoy llegará a los 16 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ese registro se alcanzará entre la mañana y el mediodía, pero luego el viento del este (viento del mar) enfriará el ambiente y la noche concluirá con la mínima del día, unos 11°.

Desde la tarde, el SMN anuncia las posibles lluvias. Las mayores probabilidades, sin embargo, aparecen a partir de las 20 horas ya que el viento rotará levemente al este y el movimiento implicaría la inestabilidad necesaria para que caiga el agua. El lunes, se pronostican tormentas, y no se descarta el anticipo de las mismas.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Será una lluvia que "limpie". Porque entre el lapso de posibles precipitaciones que comprende este domingo y mañana lunes, la continuidad de la semana marca un cielo despejado para el martes y 26 grados para el miércoles. Pese a una pequeña chance de lluvias, miércoles y jueves empieza a subir el termómetro que llegará en el segundo de los días mencionados a los 30 grados.