Domingo fresco en Mar del Plata y con inminentes lluvias: ¿cómo sigue el clima?
La temperatura subirá en la semana pero este domingo gris tendrá una marcada inestabilidad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Noviembre tuvo un promedio de días por encima de los esperado, con fin de semana largo para playa y otros días de calor. No obstante, pasamos en estas jornadas por un período fresco e incluso con precipitaciones, las cuales podrían regresar a Mar del Plata este domingo.
La máxima temperatura de hoy llegará a los 16 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ese registro se alcanzará entre la mañana y el mediodía, pero luego el viento del este (viento del mar) enfriará el ambiente y la noche concluirá con la mínima del día, unos 11°.
Desde la tarde, el SMN anuncia las posibles lluvias. Las mayores probabilidades, sin embargo, aparecen a partir de las 20 horas ya que el viento rotará levemente al este y el movimiento implicaría la inestabilidad necesaria para que caiga el agua. El lunes, se pronostican tormentas, y no se descarta el anticipo de las mismas.
Será una lluvia que "limpie". Porque entre el lapso de posibles precipitaciones que comprende este domingo y mañana lunes, la continuidad de la semana marca un cielo despejado para el martes y 26 grados para el miércoles. Pese a una pequeña chance de lluvias, miércoles y jueves empieza a subir el termómetro que llegará en el segundo de los días mencionados a los 30 grados.
