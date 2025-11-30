Increíble: dejó a su mamá en lo de una amiga, siguió unas cuadras y cayó en un pozo de tres metros
Los vecinos habían alertado a la Municipalidad por el tremendo bache: "No tiene barrera ni señal".
La imagen es dantesca pero el accidente fue serio. Tras activar el GPS y llegar hasta lo de una amiga de la familia, el joven dejó a su mamá y emprendió el regreso siendo las 19.20 del sábado. Estaba por la zona sur de la ciudad y desconocía el paso de un arroyo, menos el pozo que se había hecho famoso en el barrio.
En la delimitación entre el Alfar y el Bosque Peralta Ramos, los vecinos dicen que el bache permanece hace tiempo, la Municipalidad no atiende y "hace unos meses quedó un auto colgando". Esta vez no zafó el conductor: se cayó al agua, tres metros bajo tierra, sufriendo lesiones severas. Su estado de salud es óptimo en horas del domingo.
"Hace tiempo que el barrio está abandonado pese a los reclamos", insistió una vecina en comunicación con 0223. En el barrio están preocupados porque el accidente pudo haber sido peor, los turistas llegarán en verano y el tránsito se hace mucho más pesado, aumentando riesgos.
Los testimonios dan cuenta de una situación que se dejó estar al punto de registrar diversos siniestros, que ponen en peligro a los conductores de la zona, pero mucho más a los que eventualmente circulan por la zona sur de la ciudad de Mar del Plata.
