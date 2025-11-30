Increíble: dejó a su mamá en lo de una amiga, siguió unas cuadras y cayó en un pozo de tres metros

La imagen es dantesca pero el accidente fue serio. Tras activar el GPS y llegar hasta lo de una amiga de la familia, el joven dejó a su mamá y emprendió el regreso siendo las 19.20 del sábado. Estaba por la zona sur de la ciudad y desconocía el paso de un arroyo, menos el pozo que se había hecho famoso en el barrio.

En la delimitación entre el Alfar y el Bosque Peralta Ramos, los vecinos dicen que el bache permanece hace tiempo, la Municipalidad no atiende y "hace unos meses quedó un auto colgando". Esta vez no zafó el conductor: se cayó al agua, tres metros bajo tierra, sufriendo lesiones severas. Su estado de salud es óptimo en horas del domingo.

El auto sobre el pozo con agua.

"Hace tiempo que el barrio está abandonado pese a los reclamos", insistió una vecina en comunicación con 0223. En el barrio están preocupados porque el accidente pudo haber sido peor, los turistas llegarán en verano y el tránsito se hace mucho más pesado, aumentando riesgos.

Un accidente que anticiparon los vecinos del barrio.

Los testimonios dan cuenta de una situación que se dejó estar al punto de registrar diversos siniestros, que ponen en peligro a los conductores de la zona, pero mucho más a los que eventualmente circulan por la zona sur de la ciudad de Mar del Plata.