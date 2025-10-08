La Liga Profesional de Fútbol aplazó el Barracas vs Boca por el fallecimiento de Russo

El "Xeneize" no jugará su partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura.

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, la Liga Profesional de Fútbol Argentino confirmó que el partido que iban a jugar Barracas Central y Boca Juniors este próximo sábado a las 14:30 hs fue aplazado.

De esta manera el "Xeneize" no tendrá participación este fin de semana y probablemente tengan tanto jueves como viernes licencia para despedir a Russo junto con su familia.

En las próximas horas la Liga Profesional dará a conocer para cuando se reprogramará el encuentro entre Barracas y Boca por la fecha 12. Un partido clave para ambos equipos pensando en las copas internacionales del próximo año.