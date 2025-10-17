El homenaje que prepara Boca a Miguel Ángel Russo para el duelo ante Belgrano en la Bombonera

El “Xeneize” recibe al “Pirata” en el marco del primer duelo del equipo tras el fallecimiento del entrenador.

Boca prepara un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo para el primer partido en la Bombonera, tras su fallecimiento, ante Belgrano. Además de la importancia del partido, ya que el “Xeneize” se encuentra peleando arriba en el campeonato y en la tabla anual que define los cupos a la Copa Libertadores, la tarde estará marcada por un profundo homenaje para quien dejó una huella imborrable en la institución.

Durante la semana pasada, Boca y todo el fútbol argentino le dieron su última despedida a Russo. El funeral realizado en el hall central de Brandsen 805 reunió a hinchas, exjugadores y figuras de distintos clubes como San Lorenzo, Rosario Central, Barracas Central y Estudiantes.

El homenaje que prepara Boca buscará reflejar todo ese cariño. Primero, la delegación principal llegará al estadio en un micro ploteado con la imagen del entrenador y la frase “A Boca no se le puede decir que no”.

Además, antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio, los jugadores llevarán brazaletes negros en señal de duelo y contará con la imágen de Russo en una pantalla LED. En las tribunas, los hinchas desplegarán una bandera en memoria del entrenador, sumado a cánticos en su nombre.

Dos banderas de las más esperadas, son la amarilla con la imágen de Russo besando la Copa Libertadores obtenida en 2007 y otra blanca que llevará la frase: ""Eternamente gracias Miguel, fuerza a la familia. El jugador Nº 12".

Por otro lado, se espera que la familia del técnico se encuentre presente en el duelo y sean recibidos por la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme.

Russo no sólo fue campeón con Boca en 2007 y símbolo de la última Copa Libertadores ganada por el club, sino también representó una forma de vivir el fútbol con humildad, trabajo y respeto. De esta forma, el “Xeneize” le rendirá homenaje el sábado en el duelo ante Belgrano a las 18 horas en el marco del Torneo Clausura.