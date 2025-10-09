“Basura humana”: la frase de Gabriel Anello contra Riquelme que generó repudio en todo el fútbol argentino

La conmoción por la muerte de Miguel Ángel Russo golpeó de lleno al mundo del fútbol argentino, especialmente al universo Boca Juniors, donde el entrenador dejó una huella imborrable y pese a no estar dirigiendo actualmente estaba a cargo del plantel profesional. Sin embargo, en medio del dolor, un mensaje publicado por el periodista Gabriel Anello encendió la polémica al apuntar directamente contra Juan Román Riquelme, generando un repudio casi unánime en redes sociales y en el ambiente periodístico.

En su cuenta de X (ex Twitter), Anello escribió un durísimo mensaje contra el actual presidente de Boca: “Riquelme hizo que un señor con un estado de salud deteriorado y transitando una enfermedad terminal, tome las riendas del equipo con más presión de América solo para lavarse las manos con el hincha y usarlo de paraguas protector”.

Y remató con una frase que generó indignación generalizada: “No existen palabras para describir a esta basura humana. QEPD Miguel Ángel Russo”.

El mensaje de Anello fue considerado inapropiado y fuera de lugar por la mayoría de sus colegas, quienes coincidieron en que no era el momento ni la forma de expresar diferencias personales. Entre ellos, el periodista Ariel Senosiain le respondió con dureza: “El periodismo requiere sensibilidad, Gabriel. Así como también incluye no usarlo en función de intereses personales. Es muy linda esta profesión como para seguir destrozándola”.

Otros comunicadores también se sumaron al repudio. Guido Bercovich, de TyC Sports, sostuvo que “en seis líneas se muestra lo inhumano que se puede ser”, mientras que Daniel Retamozzo agregó: “Usar la muerte de un tipo tan querido como Miguel para saciar tu encono personal es demasiado. El click fácil no puede estar por encima del respeto”. Las respuestas marcaron el descontento general ante el tono y el momento elegidos por Anello.

En un contexto de profundo pesar, el mensaje del periodista resultó una provocación innecesaria. En contraposición, las redes se poblaron de homenajes y recuerdos hacia Miguel Ángel Russo, un técnico querido y respetado por su trayectoria, su humanidad y su vínculo con el hincha de Boca. En cambio, el mensaje de Anello terminó convirtiéndose en el punto más bajo de una jornada que debía estar marcada únicamente por el respeto y el agradecimiento a una leyenda.