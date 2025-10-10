Bomba: Messi le respondió a Ángel de Brito sobre los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo volvieron a ser tema de conversación en las últimas horas tras el resurgimiento de los rumores de un posible embarazo. El astro rosarino y su esposa, padres de Thiago, Mateo y Ciro, fueron mencionados nuevamente en el programa "LAM", donde los periodistas aseguraron que estarían buscando una hija. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la respuesta del futbolista, que lejos de negar la versión, dejó abierta la posibilidad.

Durante su transmisión en streaming, el conductor Ángel de Brito contó que el campeón del mundo le envió un mensaje con humor: “Hola Ángel, jajajaja, recién me dijo Anto que habían hablado. En algún momento la van a pegar. Hace cuatro años que la tiran siempre”. La respuesta del 10 generó revuelo en las redes, ya que, aunque desdramatizó el tema, no desmintió categóricamente la posibilidad de un cuarto nene.

Las palabras del capitán fueron interpretadas por muchos fanáticos como una pista sobre los planes familiares de la pareja. En especial, porque en distintas oportunidades Messi y Antonela manifestaron su amor por la vida familiar y la idea de agrandar la familia en el futuro. “En algún momento”, fue la frase que dejó flotando la Pulga, y que bastó para desatar una ola de especulaciones.

Mientras tanto, la familia continúa instalada en Miami, donde el futbolista juega para el Inter y disfruta de su rutina entre entrenamientos y momentos familiares. Los rumores sobre un nuevo embarazo se repiten cada año, pero esta vez, la respuesta del propio Lionel volvió a encender la ilusión de los fanáticos de ver llegar a una nueva heredera del ídolo albiceleste. ¿Se dará?