Así está Guadalupe tras ser dada de alta en Mar del Plata

Después de 28 días de internación en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), la exvedette, bailarina y cantante Guadalupe fue dada de alta. La feliz noticia fue confirmada por allegados a la artista a 0223 e indicaron que continúa con el proceso de recuperación de sus dolencias en su hogar.

La reconocida actriz había sido intervenida quirurgicamente el 26 de septiembre tras varios días de internación. La operación tuvo una duración de cuatro horas y finalizó de manera satisfactoria.

Guadalupe junto a su amigo Lautaro Reyes

“Gracias a Dios la operación salió bien. No fue una operación curativa, fue una operación paliativa en realidad, porque el tumor era muy grande y manchó las paredes de otros órganos”, explicaron desde su entorno.

La intervención permitiió que Guadalupe pueda volver a ingerir alimentos por vía oral, lo que le dio la posibilidad de recuperar fuerzas para luego iniciar un tratamiento oncológico.